حصوات الكلي أبرزها .. 6 أمراض يسببها نقص البوتاسيوم في الجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نورهان الصباغ:

يعد عنصر البوتاسيوم واحدًا من أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، فهو يساعد على خفض ضغط الدم، وإمداد الجسم بالطاقة اللازمة، ويرتبط أيضًا بصحة العظام، وبالتالي فإن نقص هذا العنصر في الجسم يمكن أن يسبب مشكلات صحية عديدة.

يستعرض " الكونسلتو"، في التقرير التالي بعض المشكلات الصحية الناتجة عن نقص البوتاسيوم، وفقًا لما جاء في موقع " Prevention".

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