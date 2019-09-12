بعد إعلان اعتزالها.. ريهام سعيد تثير الجدل بـ"عبارة غامضة"

أثارت "عبارة غامضة" باللغة الإنجليزية، للإعلامية ريهام سعيد، الجدل في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

وقالت "ريهام" التي أعلنت في وقت سابق اعتزالها العمل الإعلامي: "بداية جديدة. مليئة بالحب والعطاء"، دون ذكر تفاصيل عما تقدمه بالبداية الجديدة، في ظل إيقافهما من المجلس الأعلى للإعلام، وإعلانها اعتزال الإعلام والتمثيل نهائيا، مرفقة صورة لها بشعر فاتح اللون، ومكياج ثقيل.

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع "الجملة الغامضة"، التي حصدت على أكثر من 13 ألف تسجيل إعجاب، من بينهم إعجاب الفنانة بدرية طلبة، ومئات التعليقات، أبرزها: "إحنا اتفقنا هنتفرغ للبيت، هنرجع ف كلامنا ولا أيه"، و"شفتي لما سبتي الإعلام وشك نور إزاي"، و"يا ترى حنتفاجأ بأيه المرة دي، جن وعفاريت وتريقة على الناس ولا أيه"، و"أعمليلي اللي أنتي عايزاه.. بس أهم حاجة إنك مترجعيش للإعلام تاني من فضلك نهائي".

نيو لوك ريهام سعيد

وأطلّت "ريهام" أمس، بشعر "بندقي" اللون طويل وانسيابي، بأنامل مصفف شعر المشاهير حمو محسن، في مقطع فيديو دون صوت لم تتجاوز مدته 30 ثانية، قائلة: "كن سعيدا.. ستعيش مرة واحدة فقط"، موجهة الشكر لمصفف الشعر ثم أغلقت التعليقات.

يأتي اللوك الجديد لريهام عقب ظهورها بشعر قصير بلون بني وبعض الخصلات الشقراء.

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منع ريهام سعيد من الظهور في الإعلام

يشار إلى أنه عقب الانتقادات التي طالت حلقة الإعلامية الأخيرة التي هاجمت فيها المصابون بالسمنة، ووصفتهم بأنّهم "ميتين" و"عبء على الدولة"، أعلنت إدارة شبكة قنوات الحياة إيقاف برنامجها "صبايا".

وعقب البيان، أعلنت ريهام اعتزال العمل الإعلامي عبر فيديو بثته على قناتها الرسمية على يوتيوب، قائلة: "عمري ما هشتغل في العمل الإعلامي تاني، وعمري ما هشتغل ممثلة تاني، وعمري ما هرجع الشغلانة دي تاني، لأن اللي أخطر من السرطان ومن السمنة ومن كل حاجة هو الضغط وأنا مضغوطة، وجه الوقت اللي أنا أعيش فيه حياتي وأخلّي بالي من ولادي، وأتقرب من ربنا، وأقعد مع جوزي وأبقى زيكم إنسانة طبيعية".

وكان المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، حظر ظهور "ريهام" على أي وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة لمدة عام.