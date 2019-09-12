"القومي للمرأة" يستقبل مجموعة من شباب الإعلاميين الأفارقة

استقبلت اليوم الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة مجموعة من شباب الإعلاميين الأفارقة من الجنسين للتعرف على وضع المرأة المصرية وفتح المجال لتبادل الخبرات في العمل الإعلامي وقضايا المرأة.

حضر اللقاء السفيرة منى عمر عضوة المجلس ومقررة لجنة العلاقات الخارجية، وعددا من عضوات لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس.

وأشارت رئيسة المجلس أنه في السنوات الأربعة الأخيرة شهدت مصر تحركا كبيرا في أجندة المرأة، بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أعلن عام 2017 عاما للمرأة المصرية، كما أقر خلاله الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تهدف للنهوض بالمرأة في جميع المجالات.

واستعرضت مايا مرسي، التقدم المحرز في وصول المرأة لمواقع صنع واتخاذ القرار بدعم من القيادة السياسية حيث وصلت المرأة إلى 25% من الحقائب الوزارية، كما تمثل نسبة 15% من المقاعد البرلمانية حاليا، وصولا إلى التعديلات الدستورية الأخيرة وحصولها على نسبة 25% من المقاعد البرلمانية في الانتخابات المقبلة.

وأكدت رئيسة المجلس أن أجندة المرأة تأتي في مقدمة اهتمامات الدولة، ولكن مازالت هناك العديد من الأمور التي نسعى إليها من بينها دفع مزيد من السيدات للوصول إلى مواقع صنع القرار وإلى سوق العمل بما يتناسب مع حجم تمثيلها في المجتمع، بجانب القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة.

وشددت على أن الإعلام يعد شريكا أساسيا لمؤسسات الدولة يمكن من خلاله تقديم الكثير من الرسائل الهامة لمساندة قضايا المرأة من خلال تسليط الضوء عليها.

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كما دعت شباب الإعلاميين الأفارقة إلى أن يكونوا "صوتا للمرأة" وأن يدعموا الجهود التي تقوم بها دولهم للنهوض بها، من خلال كتاباتهم وما يقدمونه في وسائل الإعلام.

وأشارت السفيرة منى عمر، إلى أن مصر تعمل على تعزيز جسور التواصل بين الأشقاء في القارة الأفريقية، كما تدعم تمكين المرأة الأفريقية والنهوض بها في كافة المجالات، مضيفة أن مؤسسات الدولة المعنية تعمل على تنفيذ العديد من الدورات التدريبات للمرأة الأفريقية في مصر لتعزيز قدراتها وإمكانياتها في جميع المجالات، مشيرة إلى أن المرأة تمثل 50% في معظم مجتمعاتنا ودولنا الأفريقية، وشددت على أن عدم تمكين نصف المجتمع سيفقد القارة الكثير من فرصها للنهوض والتقدم إلى الأمام، وتخطي العقبات والتحديات التي تقف في طريقها.

وأشارت السفيرة منى عمر، إلى أن المرأة أصبحت تحتل مكانه مهمة على أجندة دولنا الأفريقية ، مؤكدة أن لقاء اليوم يعد فرصة جيدة لتبادل المعرفة والمعلومات حول وضع المرأة في مختلف دول أفريقيا، مضيفة أن الإعلام عليه دور كبير لتغيير نظرة المجتمع نحو قضايا المرأة، واستعرضت خلال اللقاء كافة أنشطة وبرامج ومشروعات والخدمات التي يقدمها المجلس للنهوض بالمرأة في كافة المجالات.

فيما أكدت الدكتورة هالة يسري أستاذ علم الاجتماع الريفي ومقرر مناوب لجنة المرأة الريفية بالمجلس، أن هناك روابط قوية تربط مصر بكافة دول القارة الأفريقية، مشيرة إلى أننا نعمل جاهدين في مصر للتعاون مع أشقائنا بأفريقيا لدفع القارة للأمام، مؤكدة على دور الإعلام في ذلك.

يذكر أن شباب الإعلاميين الأفارقة يزورون مصر حاليا لحضور الدورة التدريبية التي ينظمها مركز التدريب والدراسات الإعلامية التابع للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.