"اللبس كمان بالاتفاق".. إطلالتين لـ هنا الزاهد وأحمد فهمي في حفل زفافها

فستانان بتصميمين متباينين، لفتت بهما الفنانة هنا الزاهد، الأنظار، خلال حفل زفافها على الممثل أحمد فهمي، مساء أمس، وسط اهتمام من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتفاصيل الحفل، وإطلالة العروس، دون أن يلتفتوا لظهور "فهمي" بإطلالتين مثلها.

الإطلالة الأولى لـ"أحمد"، تمثلت في سترة بيضاء غير منقوشة، وقميص باللون نفسه، ورابطة عنق "ببيون" سوداء، وبنطلون قاتم اللون، بالتزامن مع ظهور العروس بفستان أبيض طويل، والذي تميز بأنه "أوف شولدرز"، ويحمل نقوشا لامعة.

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وخلال منتصف الحفل، بدَّل العريس ملابسه، مرتديا بدلة سوداء، تحمل نقوشا، وذلك عندما ظهرت "هنا" بإطلالة أخرى ممثلة في فستان ضيق وطويل، ويحمل نقوش "3 دي".

حضر الزفاف عدد من النجوم، على رأسهم، "أحمد عز، أشرف عبد الباقي، هشام ماجد، لبلبة، علاء مرسي"، والناقد طارق الشناوي، الإعلامي عمرو الليثي، إسلام جمال، والإعلامي خالد عليش، وحارس الأهلي السابق أمير عبد الحميد، والمنتج الفني هاني عبد الله، وكريم عفيفي.

وحرص المخرج بيتر ميمي ومدير التصوير جلال الزكي والمنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، على الحضور، إلى جانب المخرج أحمد خالد موسى، والفنان محمد علي رزق.

واحتفل الثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد بزفافهما، أمس، في أحد فنادق القاهرة، وسط حضور عدد كبير من الفنانين وبعض الإعلاميين، كما تم اختيار هذا اليوم تحديدًا قبل مهرجان الجونة، حتى يستطيع الجميع الحضور.