آخرهم هنا الزاهد.. 5 نجمات ارتدين أكثر من فستان في "ليلة العمر"

ظهرت أمس، الفنانة هنا الزاهد، خلال حفل زفافها بفستانين، الأول في بداية الحفل والثاني في منتصفه، على غير العادة حيث ترتدي معظم العرائس فستانا واحدا فقط.

إلا أن "الزاهد" ليست الفنانة الوحيدة التي ارتدت أكثر من فستان خلال حفل زفافها بل سبقتها نجمات أخريات، تستعرضهم "هُن" في التقرير التالي:

كارمن سليمان

ارتدت الفنانة كارمن سليمان فستانين أحدهما من تصميم "هجرس" والآخر لـ "يوسف الجسمي".

وطلت "كارمن" خلال الجزء الأول من الزفاف بفستان أبيض منفوش من قماش التل تخلله بعض المشغولات الفضية اللامعة، وجاء الفستان بأكتاف منسدلة حتى منتصف الذراعين وشرائط معكوسة من الخلف.

أما الفستان الثاني، فجاء بدون أكمام ومن عند الصدر جاء بفتحة "V" مطرزة بأحجار فضية انتشرت على الفستان بأكمله، وتداخل معه بداية من الوسط وحتى نهايته قماش التل الأبيض المائل إلى البيج الفاتح.

كندا علوش

وفي يناير 2017، ظهرت الفنانة كندا علوش خلال حفل زفافها على الفنان عمرو يوسف مرتدية أكثر من فستان فالأول من تصميم مي جلال والذي أظهر "كندا" كأميرة من أميرات القرن 19.

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وجاء الفستان مطرز بالورود الصغيرة ومرصع باللؤلؤ الأبيض على الصدر، والفستان صمم من قماش الدانتيل، كطبقات فوق بعضها بداية من الوسط وحتى نهايته.

أما الفستان الثاني فتمتع بالنعومة والرومانسية بتوقيع Hass Idriss وكان بأكمله من الدانتيل.

الإعلامية السعودية العنود الحربي

طلت الإعلامية والفنانة السعودية عنود الحربي بفستاني زفاف أسطوريين خلال حفل عرسها الثاني.

كان الأول مطرز وطويل، أما الثاني فكان في غاية البساطة، ناعم وأنيق.

إسراء عبد الفتاح

ارتدت الفنانة الشابة إسراء عبدالفتاح، خلال زفافها على الفنان حمدي الميرغني، فستاني زفاف، كان الأول مائلاً إلى الفضي، مرصع بالألماس، فيما تميز الثاني ببساطته مع تسريحة الشعر المنسدلة.