سيدة حامل تعيش على تناول الفواكه والخضروات غير المطهية: "هوَّرثه لابني"

اختارت آني جنسن (23 عامًا)، أن تعيش على تناول الفواكه خلال فترة الحمل، ليمنحها ذلك مزيدا من الطاقة، وساعدها في التخلص من العديد من الأمراض.

وتحولت "جنسن"، وهي حامل في الأسبوع الـ 25 بطفلها الأول، من النظام الغذائي النباتي، إلى الفواكه، قبل نحو 3 سنوات، ولا تأكل سوى الفواكه والخضروات غير المطهية.

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وحصلت "آني" على دعم أصدقائها، الذين اعتبروا أن الفواكه هي الخيار الصحي الأفضل لها، لكن متابعيها عبر الإنترنت، كان لهم رأي آخر، وحثوها على شرب الحليب في أثناء الحمل، لمنح الجنين ما يحتاجه من العناصر المغذية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فمنذ بداية الحمل، اعترفت "آني" بأنها اضطرت إلى إضافة بعض وجبات الطعام النباتية المطبوخة إلى نظامها الغذائي، للمساعدة في مكافحة الغثيان.

وأشارت إلى أنها بمجرد ولادة طفلها، تعتزم العودة إلى حمية نباتية (خام) بنسبة 100 في المائة، وتأمل في تربية طفلها على نفس النظام الغذائي.