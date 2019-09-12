"حبوهم نص نص".. رضوى الشربيني تتراجع عن مهاجمة الرجال

تراجعت الإعلامية رضوى الشربيني عن مهاجمة الرجال، وذلك بسبب وسامتهم، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها اليوم على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة لرجلين وسيمين، علقت فتاة عليها بـ "هي رضوى الشربيني قالت نكرههم أوي يعني ولا نص نص".

ومن جانبها ردت رضوى الشربيني على التعليق بشكل ساخر: "لأ لو كويس زي اللي على الشمال ده يبقى ماله النص النص"، وهو التعليق الذي أثار موجة من السخرية من قبل متابعيها، وبدأت الفتيات في إظهار إعجابهن بالشابين عن طريق التعليقات.

وكان من بين التعليقات التي ترد على رضوى الشربيني: "أو زي اللي على اليمين مفرقتش كتير يا رضوى"، وقالت أخرى: "أصل شكلهم طيبين أوي يا حسن"، وأخيره قالت: "التعامل أهم من الشكل بس الشكل مهم".

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فيما سخرت أخريات من تراجع رضوى الشربيني عن مهاجمتها المعتادة للرجال بعد رؤيتها للشباب، وقالت إحداهن: "لا ونبي أوعى تقولي كده ده أنا صحابي بيقولولى رضوى الشربيني ليل نهار وبيخافوا مني أكتر منك أوعي تجيبي ورا أنتي قدوة أنتي أقوى من النص نص"، وقالت أخرى: "مش أنتي يا رضوى اللي تقولي كده مش حلوة في حقك".

وتقدم رضوى الشربيني برنامج "هي وبس"، عبر فضائية "سي بي سي سفرة"، وهو برنامج موجه للمرأة وهاجمت فيه الرجال أكثر من مرة.