"التضامن": تجهيز 155 عروسا بالتعاون مع القطاع الخاص بالإسكندرية

وفرت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، بالتنسيق والتعاون بين عدد من مؤسسات المجتمع الأهلي والقطاع الخاص، أجهزة كهربائية لـ155 عريس وعروسة من أبناء محافظة الإسكندرية، لتخفيف العبء عن الشباب.

وأوضح رضا الرفاعي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية أنّ المديرية نظمت احتفالية كبرى في قاعة قصر السنوسي بالطريق الدولي تحت عنوان "هنتمم الفرحة"، بحضور الشباب المقبل على الزواج وأسرهم ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

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وشهد الحفل إهداء كل عريس وعروسة 6 أجهزة تنوعت بين البوتاجاز والغسالة والخلاط والسخان والمروحة وفلتر للمياه.

وقال حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في قنا إنّ المديرية تعاونت بالتنسيق مع إحدى شركات القطاع الخاص، لتوفير أجهزة كهربائية لـ17 عروسا من الأيتام ومحدودي الدخل، في احتفال بنادي الزراعيين في نجع حمادي، شهده مسؤولي التضامن الاجتماعي بقنا ونجع حمادي.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في قنا أنّ كل عروسة حصلت على ثلاجة وغسالة ومروحة وخلاط، في إطار مساعدة الأسر على استكمال متطلبات الزواج.