منها تغير الوزن.. 6 أعراض لا تتوقعها لخلل الغدة الدرقية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

كشف الخبراء عن خمس أعراض رئيسية لخلل في عمل أهم عضو في الجسم، وهو الغدة الدرقية، ما يستلزم زيارة الطبيب المختص وتلقي العلاج المناسب.

في الصفحات التالية، نستعرض بعض الأعراض وراء وجود مشكلة في الغدة الدرقية، وفقًا لموقع "ميديك فوروم".

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