شاهد أجمل إطلالات أنيقات العرب في أسبوع الموضة في نيويورك

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

سجّلت أنيقات العرب على إنستجرام حضورهن في أسبوع الموضة في نيويورك بإطلالات أنيقة وخلابة، وحرصت كلّ منهن على نشرها لمتابعيها.

وبحسب مجلة فوج عربية، شاهدنا المدونة السوريّة مروة بلتاجي، في شوارع المدينة بإطلالة عصريّة يعنونها الحجاب الوردي الناعم. بينما تستمتع كلّ من لينا الغوطي ونور عريضة وكارن وازن بتناول البيتزا بين العروض المتتالية في عاصمة الموضة الأمريكيّة.

بدا أن اللون الفوشي من الألوان الحاضرة بقوّة في إطلالات أنيقات إنستجرام أمثال كارن وازن وديالا مكي، كما حضرت البذل بالتنورة الكلاسيكيّة ذات الألوان اللافتة في إطلالة آلاء بلخي، وبالبنطلون العصري في إطلالة عُلا فرحات.

ألقِ نظرة إلى أجمل إطلالات أنيقات العرب في ألبوم الصور بالأعلى.