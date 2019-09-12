مكياج ناعم للعمل في 5 خطوات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 سبتمبر 2019 07:41 مساءً - يتطلّب محيط العمل التجدد والتألّق الدائم , فوضع المكياج أمر أساسي لاطلالة مميزة و جميلة ولكن القليل منه أفضل من كثرته لأنك في النهاية سوف تُبقين هذا المكياج يوماً كاملاً على وجهك مما يمكن أن يؤدي الى انزعاجك .

تعرفي مع "سيِّدتي نت" على أبسط وأسهل التجديدات في المكياج والأظافر والشعر التي يمكنك القيام بها للظهور بإطلالة مميزة وأنيقة، من دون الحاجة إلى زيارة مراكز التجميل وتكبد تكاليف عالية:





1. مكياج عيون مختلف:

إذا كنت معتادة على وضع الكحل على عينيك باستمرار، فقومي برسم عينيك على شكل عين القطة، إذ سيغير ذلك من شكل إطلالتك بأكمله، كما أن الأمر سهل وبسيط، ولن يأخذ منك الكثير من الوقت. جرّبيه!

مكياج عيون ناعم



2. طلاء الأظافر:

بعد وضع الطلاء على أظافرك، قومي بوضع طلاء مختلف على أحد الأظافر كالسبابة أو الوسطى، ولكن احرصي على أن يكون قريباً من لون الأظافر ومناسباً له؛ حتى لا يكون مظهرك منفراً. فهو سيمنح أظافرك جاذبية إضافية.

موديلات الأظافر



3. التخلص من طلاء أظافرك:

بدلاً من استخدام القطن ومزيل الطلاء، الذي يجفف أظافرك، ويؤثر بالسلب عليها، قومي بوضع طبقة طلاء الأظافر على قطن نظيف، ولفيه على أصبعك، واحكميه جيداً، واتركيه لمدة عشر دقائق، ثم قومي بإزالته، وستحصلين على أظافر خالية من الطلاء، بالإضافة إلى لمعان وصحة لأظافرك. ما رأيك بهذه الطريقة السهلة؟





4. تجفيف الشعر بدون تكسر:

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عندما تحتاجين إلى الاستحمام في الصباح قد تقومين بـ تجفيف شعرك بمنشفة خشنة وفركه كثيراً ليجف بسرعة، مما يؤدي إلى تقصفه وتكسره. لشعر صحي وناعم، قومي بتخصيص قطعة من ملابسك القطنية القديمة لتجفيفه. قومي فقط بلفها على الشعر بلطف، وستجدين قطعة القطن امتصت كل الماء الموجود في شعرك بعناية في دقيقتين فقط.

اعتني بشعرك



5. الحصول على مكياج السموكي بسهولة:

أصبح السموكي من أسهل الإطلالات الآن، كل ما عليك فعله هو توجيه طرف قلم الكحل إلى مجفف الشعر لثوان، مما يؤدي إلى تسخينه قليلاً حتى تستطيعي عمل السموكي فوق عينيك باستخدام قلم الكحل بكل سهولة

مكياجك سر جمالك

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