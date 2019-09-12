مكونات طبيعية لترطيب الشفاه وحمايتها من التشقق

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 سبتمبر 2019 07:41 مساءً - تعتبر الشفاه من الأشياء التي تغفل الكثيرات عن الاهتمام بها، وفي الصيف فتصاب الشفاه في بعض الأحيان بالجفاف والتشقق، يرجع ذلك إلى نقص السوائل الذي يعاني منه الجسم.

تصاب الشفاه بعض الأوقات بالجفاف



وينصح المختصون بالعمل على ترطيبها،وهنا يمكن ترطيبها ببعض من المكونات الطبيعية، ومن أفضلها:



- استخدام جل الصبار، فهو يحتوي على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب، التي تهدئ وتعمل على ترطيب الجلد التالف، وتساعد كثيرًا على ترطيب الشفاه، خلال فصل الصيف.

- كما يمكن استخدام زيت جوز الهند؛ فهو مكافح جيد للالتهاب ومرطب للبشرة.



- العسل علاج جيد للشفاه الجافة، خاصة في شهر الصيام، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة، ويمتلك خصائص مضادة للجراثيم، والتي تساعد على منع الالتهابات، الخيار أيضًا يمكن أن يرطب الشفاه برفق، فيحتوي على الفيتامينات والمعادن التي يمكن أن تحسن مظهر الشفاه.

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- الشاي الأخضر غني بالمواد المضادة للأكسدة والمعادن.. انقعي كيسًا من الشاي الأخضر في ماء دافئ، وافركيه برفق على الشفاه؛ لتليين ثم أزيلي به الجلد الجاف الزائد، وهذه التقنية تعتبر أفضل من التقشير التقليدي.



- ومن أفضل الطرق التي يمكن اعتمادها؛ تناول القرفة، من خلال خلطها مع أحد الزيوت الطبيعية، مثل زيت جوز الهند أو الخردل أو زيت اللوز الحلو، المتاح لديكِ، قومي بتدليك الشفاه بعود القطنة لمدة 10 دقائق، حيث تعمل القرفة على تنشيط الدورة الدموية، ومن ثم تمنح الشفاه اللون الأحمر الطبيعي.

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