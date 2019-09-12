تعرفي الى طرق علاج فطريات الأظافر

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 سبتمبر 2019 07:41 مساءً - قد تواجه العديد من النساء مشكلة فطريات أظافر القدمين ، وتشمل أعراض التهاب، وتورّم، واصفرار، أو انهيار شبه تام لسماكة الأظافر. وإذا انتشرت العدوى، فقد يصبح الأمر مؤلماً وصعب العلاج.

ولا يوجد سبب واحد للإصابة بالعدوى، لكن من بين مصادر العدوى وسائل العناية بالقدم وغرف الاستحمام المغلقة، والفطريات تحبُّ البيئة الرطبة والمظلمة مثل الأحذية المبتلة، والأحذية تعدَّ من أسباب انتشار ونمو الفطريات، وأصابع القدم أكثر عرضة لها من أصابع اليد، التي قد تحدث أيضا. لكن يمكن علاجها وبوصفات منزليَّة طبيعيَّة خلال شهر أو شهرين.



تعرفي الى أهم العلاجات المنزليَّة





1- خل التفاح

خل التفاح هو حمضي ويمكن أن يساعد على منع الفطريات من الانتشار. في الوقت نفسه فهو يقتل البكتيريا والفطريات.

• امزجي خل التفاح والماء بأجزاء متساوية. انقعي أظافرك بها لمدَّة 30 دقيقة يومياً. وحين تنهين ذلك، جففي أظافرك تماماً. عندما تستخدمين هذا الخليط يومياً لبضعة أسابيع، ستلاحظين تحسناً سريعاً جداً.

• ثمة خيار آخر هو إجراء التقشير من خلال إعداد مقشر مكون من دقيق الأرز مع بضع ملاعق من خل التفاح. طبقي هذه العجينة على الظفر المتضرِّر وافركي المنطقة بلطف. افعلي ذلك مرَّات عديدة في الأسبوع.

فطريات الاظافر وعلاجاتها



2- زيت شجرة الشاي



زيت شجرة الشاي له خصائص مطهرة ومضادة للفطريات، وأيضاً تساعد كثيراً في علاج فطريات أظافر الرجلين. يمكنك استخدام هذا الزيت أيضاً لعلاج أنواع أخرى من الالتهابات الجلديَّة.

• امزجي بضع قطرات من زيت شجرة الشاي مع ملعقة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.

• استخدمي القطن لتطبيق الخليط على الأظافر المتضرِّرة.

• اتركيه لمدَّة 10 دقائق ثم استخدمي فرشاة لتنظيف الظفر المتضرِّر بلطف.

• كرِّري الأمر مرتين أو ثلاث مرَّات يومياً.

علاج فطريات أظافر الرجلين



3- الخل الأبيض



الخل الأبيض هو أحد أفضل المكونات لـ علاج فطريات الأظافر؛ لأنَّه يحارب العدوى ويساعد على استعادة الرقم الهيدروجيني للبشرة.

• امزجي جزءاً واحداً من الخل الأبيض مع جزءين من الماء الدافئ.

• انقعي أظافرك المتضرِّرة في هذا الخليط لمدَّة 15 دقيقة.

• اغسلي رجليك وجففي المنطقة المصابة بدقة.

• كرِّري مرتين يومياً حتى تزول الفطريات.

• إذا أحسست بأنَّ بشرتك تهيّجت، أضيفي المزيد من الماء إلى الخليط.

- زيت الأوريغانو

زيت الأوريغانو لديه خصائص مطهِّرة، مضادة للجراثيم والطفيليات والفيروسات، وأيضاً مسكن لها.

• امزجي قطرتين من زيت الأوريغانو مع ملعقة من زيت الزيتون.

• طبقي هذا الخليط على المناطق المتضرِّرة.

• اتركيه لمدَّة 30 دقيقة على الأقل.

• كرِّري مرَّة واحدة أو مرتين يومياً لمدَّة ثلاثة أسابيع.

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