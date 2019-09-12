هنا الزاهد تعلق في "الصباحية" على زفافها: "كان كالحلم"

صورة من حفل الزفاف مرفقة بكلمات رومانسية، هكذا وصفت الفنانة هنا الزاهد حفل زفافها على الفنان أحمد فهمي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

علقت "هنا" على الصورة التي نشرتها عبر "إنستجرام" وهي من خلال جلسة التصوير من حفل زفافها، قائلة: "كان كالحلم"، كما وجهت الشكر لكل من ساعدها في تفاصيل حفل زفافها.

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وتلقت الفنانة هنا الزاهد، العديد من تعليقات متابعيها وأصدقائها في الوسط الفني، كان من ضمنهم الفنان مصطفى خاطر، إذ علق قائلًا: "صباحية مباركة"، وشقيقتها إيمي طلعت زكريها بـ"إيموشن" قلب.

بينما جاءت بعض التعليقات: "كنتي زي أميرات ديزني بالظبط في دخلتك وكنت شبه باربي طول الفرح ما شاء الله عليكوا وربنا يحميكوا يارب"، "قطعتى مفهوم الحلاوة".

وكان حفل زفاف الفنانة هنا الزاهد وأحمد فهمي، أقيم بالأمس، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضر الحفل عدد كبير من النجوم والإعلامين منهم، أحمد عز وكريم عبد العزيز وإسعاد يونس ومنى الشاذلي وعمرو يوسف وكندة علوش.