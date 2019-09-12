صورة من حفل الزفاف مرفقة بكلمات رومانسية، هكذا وصفت الفنانة هنا الزاهد حفل زفافها على الفنان أحمد فهمي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
علقت "هنا" على الصورة التي نشرتها عبر "إنستجرام" وهي من خلال جلسة التصوير من حفل زفافها، قائلة: "كان كالحلم"، كما وجهت الشكر لكل من ساعدها في تفاصيل حفل زفافها.
وتلقت الفنانة هنا الزاهد، العديد من تعليقات متابعيها وأصدقائها في الوسط الفني، كان من ضمنهم الفنان مصطفى خاطر، إذ علق قائلًا: "صباحية مباركة"، وشقيقتها إيمي طلعت زكريها بـ"إيموشن" قلب.
بينما جاءت بعض التعليقات: "كنتي زي أميرات ديزني بالظبط في دخلتك وكنت شبه باربي طول الفرح ما شاء الله عليكوا وربنا يحميكوا يارب"، "قطعتى مفهوم الحلاوة".
وكان حفل زفاف الفنانة هنا الزاهد وأحمد فهمي، أقيم بالأمس، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضر الحفل عدد كبير من النجوم والإعلامين منهم، أحمد عز وكريم عبد العزيز وإسعاد يونس ومنى الشاذلي وعمرو يوسف وكندة علوش.
كانت هذه تفاصيل خبر هنا الزاهد تعلق في "الصباحية" على زفافها: "كان كالحلم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.