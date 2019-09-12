سعودية تكسر العادات وتتجول بعباءة حمراء

دخلت امرأة سعودية مجمعا تجاريا في الرياض، دون ارتداء العباءة السوداء ما جعلها محط أنظار الجميع، لخروجها عن المألوف، خاصة في العاصمة السعودية التي تتمسك بالثوب الأسود ضمن عادتها التي بدأت تتحرر منها مؤخرا حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس" العالمية.
وتعد العباءة السوداء رمزا من رموز الاحتشام بالمملكة العربية السعودية، وكان قد ألمح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العام الماضي إلى أن هناك احتمال بتغير فرض ارتداء العباءة في الأماكن العامة، مشيرا إلى أن احتشام المرأة لا يعني ارتداء العباءة، ولكن ما زالت العادة قائمة لحين صدور قرار رسمي بذلك.
وكان بعض النساء في المملكة، عبرن عن رفضهم لتلك العادة في خطوة نادرة من خلال عرض صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي يرتدين العباءة بالمقلوب، ومنهم من اتجه إلى ترك العباءة مفتوحة من الأمام، والبعض الآخر عمد إلى اختيار عباءة ذات تطريزات ملونة بدل من تلك السوداء.
ولكن مشاعل الجالود تلك الفتاة التي كسرت العادة وخرجت عن المألوف خلعت العباءة تماما، وأخذت تتجول بسروال فضفاض وقميص برتقالي في تصرف فريد من نوعه لم يقدم عليه سوى القليل منهن.
وكانت فرضت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشرطة الدينية بالسعودية، في العقود الماضية، العباءة على النساء من السعوديات وغيرهن، كما لاحقتهن في الأماكن العامة للتأكد من تقيدهن بذلك.
ويعود تاريخ العباءة إلى آلاف السنين، لكن العقود الأخيرة فقط هي التي كانت شاهدة على فرضها على نساء المملكة.
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