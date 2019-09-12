الامارات | القبض على أبناء منتج مصري شهير.. مواد مخدرة وخمور

شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على أبناء منتج مصري شهير.. مواد مخدرة وخمور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت قوات الأمن المصرية، اليوم، القبض على المخرج كريم السبكي وشقيقه خالد بعد ضبط كوكايين بحوزتهما. والمتهمان هما نجلي المنتج المصري الشهير أحمد السبكي.

وأكدت مصادر أمنية انه واثناء وقوف كمين امني بمنطقة قصر النيل فوجئ الكمين بسيارة بها شابان في حالة سكر وبعد ايقافهما تبين انهما مخموران وبالسيارة زجاجة خمر وبسؤالهما عن رخصة القيادة تبين انها منتهية فشك ضابط الكمين في الشابين وبالتفتيش وجد بحوزتهما 3 جرامات من مخدر الكوكايين.

وبعد التبين من هوية الشابين قام الامن بتحرير محضر بالواقعة فورا وبالمضبوطات.

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وأسفرت التحريات المبدئية عن أن الشابين كانا من ضمن الحاضرين بحفل زفاف الفنان الشاب احمد فهمي والفنانة هنا الزاهد بأحد الفنادق الفاخرة والقريبة من الكمين الأمني.

وتباشر نيابة قصر النيل التحقيق مع المتهمين، وأمرت بالتحفظ على المواد المخدرة، وإرسالها للمعمل الجنائي لفحصها وإعداد تقرير فني بها.

ورفض أحمد السبكي والد المتهمان الحديث عن المشكلة واكتفي بالقول ان هناك بالتأكيد سوء فهم او شئ خطأ بالموضوع لان ابنيه لا يشربا المخدرات او الخمور وهذا امر غريب ومفاجئ جدا. كما أكد أن هناك محامي شهير جدا في طريقه للنيابة لبحث الموضوع وايجاد حل قانوني مناسب بعد التبين من صحة الواقعة من عدمه.