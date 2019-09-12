الأزياء الراقية تسيطر على مجموعة "أوسكار دي لارنتا" لربيع 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

قدم أوسكار دي لارنتا مجموعة رائعة لربيع وصيف 2020، ضمن فعاليات أسبوع الموضة في نيويورك، واستوحى كل من لورا كيم وفرناندو جراسيا الرؤساء الإبداعيين للدار تصميمات المجموعة من ثقافة أمريكا اللاتينية.

ضمت المجموعة 60 تصميم مختلف عن باقي العروض التي رأيناها في أسبوع الموضة، فالأزياء اليومية لهذه المجموعة اتسمت بالفخامة والرقي.

تميزت المجموعة بألوانها الزاهية التي تناسب أجواء الربيع والصيف، والنقشات والطبعات الحيوية، والرسوم النباتية ونقوش الفلورال، واعتمدت بشكل كبير على أقمشة الشيفون الخفيفة والدانتيل والحرير، والكتان، والكوريشة.

رأينا القفاطين بتصاميمها المختلفة، والفساتين الطويلة والقصيرة، والبليزر، وقبعات الرأس الكبيرة التي أُدخل عليها الطابع العملي، كما اعتمد أيضا في بعض التصاميم على الشراريب والكشاكش والزخرفات، وتنوعت الألوان بين الزهرى، والأبيض، والزيتي، ودرجات البرتقالي، والأصفر.