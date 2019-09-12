شاهد - هنا الزاهد تخطف الأنظار بـ3 فساتين في حفل زفافها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

خطفت الفنانة هنا الزاهد الأنظار خلال حفل زفافها على الفنان أحمد فهمي الذي أقيم أمس الأربعاء، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بثلاثة فساتين زفاف مختلفة، إذ استطاعت الجمع بين الإطلالة الملكية والتصاميم الراقية ذات التصميم البسيط.

-هنا الزاهد بفستان قصير باللون الروز

ارتدت هنا فستانًا قصيرًا باللون الروز الفاتح قبل حفل الزفاف الرسمي للخضوع لجلسة تصوير خاصة، وتميز الفستان بصيحة الريش والتطريزات الهادئة بنفس لون الفستان.

وأكملت الإطلالة بتصفيفة الشعر الانسيابي على جانب واحد، وحرصت على اعتماد المكياج بدرجات الألوان الترابية.

- إطلالة ملكية بتوقيع سامو هجرس:

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وفي الإطلالة الثانية اعتمدت هنا الزاهد فستانًا ملكيًا باللون الأبيض المائل للفضي الفاتح، بأكمام طويلة، وقماش الدانتيل الشفاف عند منطقة الصدر وتنورة واسعة ممتدة بذيل طويل منقوش، ومزين بالكامل بصيحة التطريزات العشوائية، بتوقيع مصمم الأزياء المصري سامو هجرس.

ونسقت مع الفستان طرحة طويلة سادة من التل، وقوس على شكل فرع شجر باللون الفضي، واعتمدت تصفيفة الشعر المنسدل والمرفوع قليلا من الخلف، أما المكياج فاختارت خبيرة التجميل سارة ناصر، مكياجا ناعم بألوان الكاشمير.

-هنا الزاهد بفستان مرصع بصيحات الورد العشوائي:

وفي الإطلالة الثالثة اختارت هنا فستانًا باللون البيج الهادئ، من الشيفون المطرز والمزين بالورد الأبيض، وتميز التصميم بصيحة البطانة القصيرة وقماش التل الشفاف المزين بالورد بطريقة عشوائية.

بينما حافظت على نفس تصفيفة الشعر، واعتمدت عقدًا بسيطًا باللون الذهبي.