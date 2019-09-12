شاهدي بالصور آخر إطلالات مي عز الدين

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 سبتمبر 2019 04:41 مساءً - مي عز الدين من أكثر النجمات شهرة في مصر والوطن العربي، وقد نالت شهرتها من خلال أدوارها المميزة وحضورها اللطيف على الشاشة، والكثيرات من النساء يُعجبن بأسلوبها في الموضة، الذي يجمع بين الأنوثة والعصرية، حيث إنها غالبًا ما تختار موديلات الفساتين المميزة للمناسبات الكبيرة، أو تنسيقات عصرية للمشاوير اليومية، وقد جمعنا اليوم بالصور آخر اطلالات مي عز الدين في مختلف المناسبات، شاهديها واختاري الاطلالة المفضلة بالنسبة لكِ.





اطلالة رومانسية في فستان ماكسي اختارتها مي عز الدين

مي عز الدين في فستان ناعم معرق بالورود





تليق الاطلالات الرومانسية بـ مي عز الدين، حيث إنها تتمتع بجمال ناعم وبريء، وقد شاهدنا مؤخرًا وقد اعتمدت اطلالة ذات طابع رومانسي عبارة عن فستان ماكسي باللون البيج معرق بالورود، مزين بالكشكش بطريقة ناعمة، ومكشوف الأكتاف ومزين بحزام قماشي على الخصر.





اطلالة دراماتيكية باللون الأسود اعتمدتها مي عز الدين

اطلالة عصرية بالأسود نسقتها مي عز الدين



اللون الأسود مثالي للشقراوات وكثيرًا ما تعتمده مي عز الدين في مختلف المناسبات، ومؤخرًا نسقت لوك دراماتيكيًّا من هذا اللون، وكان عبارة عن فستان أسود ماكسي بتصميم عصري، مستوحًى من قصة القميص من الأعلى، وقد نسقت معه جزمة عالية من الجلد، وعقدًا ماسيًّا لافتًا.



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فستان أزرق تألقت به مي عز الدين

فستان أزرق ضيق اختارته مي عز الدين





من الاطلالات المميزة التي تألقت بها مي عز الدين مؤخرًا، هذه الاطلالة التي اختارتها في فستان ميدي باللون الأزرق بقصة ضيقة من دون أكمام، وقد نسقت معه شنطة يد من الجلد الأسود بتصميم عصري، مزينة باكسسوارات معدنية ذهبية، وقد اكتف بأقراط ذهبية ناعمة.



شاهدي آخر اطلالات مي عز الدين في مختلف المناسبات، واخبرينا رأيكِ بها.