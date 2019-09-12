وفاء مكي لـ الخليج 365: هذه القطع لا أستغني عنها في خزانتي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 سبتمبر 2019 04:41 مساءً - الممثلة البحرينية وفاء مكي بدأت مشوارها الفني في الثانية عشرة من عمرها وذلك في الأعمال المسرحية التي كانت تعرض في المسرح المدرسي أو في المهرجانات المسرحية، وبدأت المشاركة في المسلسلات التلفزيونية في أول مسلسل تلفزيوني لها درب المحبة بعام 2003.



ثم بدأت مكي المشاركة في أعمال عدة في دول الخليج، إلا أن أنطلاقتها جاءت بالصدفة بعد اعتذار الممثلة هبة الدري عن دورها في مسلسل الداية وبعد ذلك قامت الفنانة حياة الفهد بطلة العمل بترشيحها لهذا الدور الذي حققت خلاله النجاح.



وفاء مكي وفي حديث لها مع الخليج 365، خصصت فقرة من اللقاء للحديث عن بعض الأمور المتعلقة بأزيائها والقطع التي لا تستغني عنها في خزانتها، فضلاً عن أسرار جمالها.

وفاء مكي





عطرك المفضل الذي لا يفارقك؟

- أمواج.



* ما هي القطع التي اشتريتها في آخر جولة تسوق ؟



- جاكيتات من من ماركة زارا.



* ما هي القطع التي لا تتخلين عنها في خزانتك ؟



- بنطلون الجينز، لأنه عملي جداً، وخصوصاً أنني من هواة الرحلات والمشي في المنتزهات والأماكن العامة.

وفاء مكي



* ماذا تفعلين بأزيائك القديمة أو التي ارتديتها السنة الماضية؟



- أتبرع في بعضها، وأرمي بعضها الآخر.



* كم حقيبة يد تملكين ؟



- الكثير من الحقائب، ومن جميع الماركات.



* كم حذاء في خزانتك ؟



- كثيرة جداً، ولا يمكن حصرها في عدد معين، وهناك خزانة كبيرة تحوي جميع الأحذية التي أفضل ارتدائها في مناسبات مختلفة.



* أغلى قطعة مجوهرات عندك ؟



- لا أحب أن أقول. لكن لدىّ بعض القطع التي قد لا تكون ثمينة في قيمتها، لكونها مهداة من أناس عزيزة عليّ، .



* ماركة تفضلينها ومصمم أزياء ؟



- لا يوجد شيء بعينه، لكنني أحب جميع التصاميم لجسيمكو ومحمد حمادة.

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وفاء مكي



* كيف تصفين الستايل الخاص بك ؟



- " كاجوال"، لأنني لا أحب الستايل الرسمي، على الإطلاق.



* أي نجمة تلفتك بإطلالاتها ؟



- تستهويني إطلالة النجمة نادين نجيم وشمس الغنية نجوى كرم.



* ألوانك المفضلة في الأزياء؟



- يعجبني اللون الأسود، لأنه في رأيي ملك الألوان.

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