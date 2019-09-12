من أسبوع الموضة في نيويورك : مجموعة كريستيان سيريانو لربيع 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 سبتمبر 2019 04:41 مساءً - ضمن أسبوع الموضة في نيويورك، الذي يستمر حتى 11 سبتمبر/أيلول من الشهر الجاري.عرض كريستيان سيريانو Christian Siriano مجموعته لربيع 2020

مجموعة كريستيان سيريانو لربيع 2020

وتميزت هذه المجموعة بالأقمشة المطبعة والألوان المتنوعة مثل الأخضر والزهري، إضافة إلى الألوان الجريئة مثل النيون، على الرغم من اختياره أيضاً للون الأسود في الكثير من القطع.

مجموعة كريستيان سيريانو لربيع 2020



كما تنوعت التصميمات بين الفساتين المتوسطة الطول والطويلة، الأوف شولدر، إضافة إلى البدلات بالأقمشة الناعمة.

مجموعة كريستيان سيريانو لربيع 2020



شاهدوا بعض الصور من مجموعة كريستيان سيريانو Christian Siriano لربيع 2020.

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