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أسبوع الموضة في نيويورك : مجموعة جايسون وو لربيع ٢٠٢٠

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 سبتمبر 2019 04:41 مساءً - عاد جايسون وو إلى الواجهة بعد غياب دام أكثر من عام ونصف العام، بتصميمات مميزة، جمعت بين الكلاسيكية والعصرية بإطار حيوي.

فستان أنيق من مجموعة جايسون وو
فستان أنيق من مجموعة جايسون وو

وقدم جايسون وو Jason Wu مجموعته لربيع 2020 ضمن أسبوع الموضة في نيويورك، الذي يستمر حتى 11 سبتمبر/أيلول الجاري.
 

فستان باللون الأسود من مجموعة جايسون وو
فستان باللون الأسود من مجموعة جايسون وو


وتميزت المجموعة بالأقمشة المطبعة بالورود والفساتين الطويلة والمتوسطة الطول، إضافة إلى فساتين السهرة من أقمشة التول.

فستان طويل من مجموعة جايسون وولربيع 2020
فستان طويل من مجموعة جايسون وولربيع 2020



وقد ميز مجموعة جايسون وو أيضًا، اعتماده على قصة البدلة مع الكروب التوب العصرية.

مجموعة جايسون وولربيع 2020
مجموعة جايسون وولربيع 2020


جمعنا لكم بعض التصميمات من مجموعة جايسون وو Jason Wu لربيع 2020، شاهدوا الصور.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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