أسبوع الموضة في نيويورك : مجموعة جايسون وو لربيع ٢٠٢٠

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 سبتمبر 2019 04:41 مساءً - عاد جايسون وو إلى الواجهة بعد غياب دام أكثر من عام ونصف العام، بتصميمات مميزة، جمعت بين الكلاسيكية والعصرية بإطار حيوي.

فستان أنيق من مجموعة جايسون وو

وقدم جايسون وو Jason Wu مجموعته لربيع 2020 ضمن أسبوع الموضة في نيويورك، الذي يستمر حتى 11 سبتمبر/أيلول الجاري.



فستان باللون الأسود من مجموعة جايسون وو



وتميزت المجموعة بالأقمشة المطبعة بالورود والفساتين الطويلة والمتوسطة الطول، إضافة إلى فساتين السهرة من أقمشة التول.

فستان طويل من مجموعة جايسون وولربيع 2020





وقد ميز مجموعة جايسون وو أيضًا، اعتماده على قصة البدلة مع الكروب التوب العصرية.

مجموعة جايسون وولربيع 2020



جمعنا لكم بعض التصميمات من مجموعة جايسون وو Jason Wu لربيع 2020، شاهدوا الصور.

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