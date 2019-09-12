أسبوع الموضة في نيويورك : مجموعة جايسون وو لربيع ٢٠٢٠

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 سبتمبر 2019 04:41 مساءً - عاد جايسون وو إلى الواجهة بعد غياب دام أكثر من عام ونصف العام، بتصميمات مميزة، جمعت بين الكلاسيكية والعصرية بإطار حيوي.
وقدم جايسون وو Jason Wu مجموعته لربيع 2020 ضمن أسبوع الموضة في نيويورك، الذي يستمر حتى 11 سبتمبر/أيلول الجاري.
وتميزت المجموعة بالأقمشة المطبعة بالورود والفساتين الطويلة والمتوسطة الطول، إضافة إلى فساتين السهرة من أقمشة التول.
وقد ميز مجموعة جايسون وو أيضًا، اعتماده على قصة البدلة مع الكروب التوب العصرية.
جمعنا لكم بعض التصميمات من مجموعة جايسون وو Jason Wu لربيع 2020، شاهدوا الصور.
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