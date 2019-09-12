كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 سبتمبر 2019 04:41 مساءً - لطالما كان الاهتمام بالتفاصيل في موضة العبايات، أمرًا يميز كل ماركة عن الأخرى، وشيئًا أساسيًّا تبحث عنه الصبيّة في اطلالتها، لتشعر أنها مختلفة وغير تقليدية.

وأكثر ما يمكن أن يبدع به مصممو أزياء العبايات بالتفاصيل، هي الأكمام التي تتيح لهم عمل تصميمات وأفكار مختلفة، وتُبرز كذلك موديل وجمال العبايه، وإليكِ اليوم موديلات عبايات مع أكمام ناعمة موضة 2019 لتختاري منها ما يناسبكِ.

الأكمام المطرزة بأطراف ملونة مع العبايه السوداء

عبايه من So Chic Abaya





عند اختيار العبايه السوداء تحديدًا، فإنّ أفضل ما يمكنكِ اختياره هو الموديل ذو التفاصيل المميزة على الأكمام أو منطقة الصدر، لاطلالة مختلفة مع اللون الأسود الفخم.

على سبيل المثال هذا الموديل من سو شيك عبايه So Chic Abaya مع الأكمام المطرزة بالورود بنهايتها ثنيات بسيطة بلون نحاسي لامع، للمسة شبابية وعصرية تمنحكِ اطلالة ذات عمر أصغر.





العبايات مع أكمام بأطراف البليسيه

العبايه من 21 techinque





لمِ لا تستغلين مدى هيمنة موضة قماش البليسيه على عالم الموضة، وترتدينها بطريقة غير تقليدية بهذه العبايه من 21 Technique، للموديل الساتان الناعم مع تطريزات بسيطة من الورود البيضاء على منطقة الصدر، تنتهي بأكمام من خامة البليسيه باللون الابيض، لاطلالة مخملية.



عبايات بأكمام أنيقة بلمسة لامعة

FF fashion عبايه من





اللمسات اللامعة باطلالتكِ اليومية أمر لم نعد نستغربه على الإطلاق، على العكس فهو يعبّر عن مدى ثقتكِ بنفسِك، وجرأتكِ باختيار الازياء، كالعبايه من Ff Fashion 12.

العبايه بتصميم أنيق باللون الأسود مع تطريزات على الأكمام، تنتهي بلمسة من القماش اللامع باللون الفضي، مناسبة للصبايا الثلاثينيات، تمنحهنّ اطلالة كلاسيكية مترفة.

عبايات بأكمام ناعمة واسعة كشكش

الاكمام الواسعة من Azcollection.Qa





أما إن كنتِ تبحثين عن اطلالة مريحة في المقام الأول، فاختاري دائمًا العبايه ذات الأكمام الواسعة، وللمسة عصرية آخر موضة، فجربي موضة الكشكش للأكمام، كهذا الموديل من Azcollection Qa.



بهذا الألبوم إليكِ موديلات عبايات مع أكمام ناعمة موضة 2019.

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