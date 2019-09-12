مجموعة زاك بوزن لربيع ٢٠٢٠ من أسبوع الموضة في نيويورك

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 سبتمبر 2019 04:41 مساءً - ضمن أسبوع الموضة في نيويورك، قدم زاك بوزن Zac Posen مجموعة ربيع 2020، ويستمر أسبوع الموضة حتى 11 سبتمبر/أيلول من الشهر الجاري.
وارتكزت المجموعة على 3 اتجاهات رئيسية، حيث قدمت المجموعة كاملة عارضة الأزياء Winnie Harlow فيما التقطت الصور Steven Sebring.
وأعاد بوزن إحياء بعض قصاته السابقة مع لمسة عصرية، حيث شملت المجموعة فساتين مثالية للسجادة الحمراء، تتميز بأقمشة الحرير والشيفون.
شاهدوا بعض الصور من مجموعة زاك بوزن Zac Posen لربيع 2020.
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عارضة اليوم خلال أسبوع الموضة في نيويورك لموسم ربيع 2019
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