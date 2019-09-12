كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 سبتمبر 2019 04:41 مساءً - كما للصيف والشتاء أزياء خاصة، كذلك الأمر بالنسبة للخريف، حيث أنه يعتبر فصلا انقتاليا يصيبنا بالحيرة عند اختيار الأزياء والإكسسوارات المناسبة. ولعل قطعة الإكسسوار الأكثر أهمية في فصل الخريف، هي أحذية الكاحل Ankle Boots حيث أنها تجمع في تصميمها بين الحذاء النسائي الناعم وبين الجزمة الشتوية، وهي مثالية لأيام الخريف المعتدلة البرودة. وقد شاهدنا ضمن مجموعات موسم خريف 2019 أجمل موديلات أحذية الكاحل الأنيقة والعملية.



أحذية الكاحل موضة خريف 2019

أحذية الكاحل



في كلّ موسم يقدم مصممو الأزياء والإكسسوارات أجمل الموديلات من أحذية الكاحل. وهذا الموسم أيضاً لم يكن استثناء، حيث شاهدنا ضمن مجموعات الخريف أجمل التصاميم لدى كل من فالنتينو Valentino، سانت لوران Saint Laurent، بالنسياغا Balenciaga، جيمي شو Jimmy Choo والقائمة تطول.. وقد تنوعت من ناحية ألوانها وقصاتها والمواد المصنوعة منها. وقد تدرجت ألوانها بين البني، العسلي، الأسود، الأحمر الداكن وأحياناً المزركش بنقشة جلد النمر أو جلد الأفعى، أما بالنسبة لقصاتها فشاهدنا منها الكعوب العالية الرسمية والكعوب المنخفضة العملية، وفيما يتعلق بالمواد فقد شملت الجلود الطبيعية، والأقمشة الشتوية مثل المخمل أو الشاموا، وبعض التصاميم زينت بالإكسسوارات المعدنية أو الربطات.





كيف تنسقين أحذية الكاحل؟

كيف تنسقين أحذية الكاحل؟





أحذية الكاحل مثالية مع مختلف الإطلالات ولكافة المناسبات تقريباً، وطريقة تنسيقها تعتمد على تصميمها وعلى المناسبة التي تخططين لحضورها، حيث من الممكن اختيار حذاء كاحل من دون كعب مع بنطلون الجينز لإطلالة كاجوال للجامعة أو التسوق، ومن الممكن اعتماد حذاء كاحل بكعب عريض لإطلالة أنيقة في العمل مع بنطلون قماشي كلاسيكي. أو من الممكن اختيار حذاء الكاحل ذي الكعب العالي لإطلالة مسائية رسمية مع فستان أو تنورة.





أحذية كاحل أنيقة لاستقبال الخريف، شاهدي أجمل التصاميم التي اخترناها لك اليوم من أحدث إصدارات الدور العالمية.

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