روني مارا تبهر الجميع بإطلالة سوداء جذابة خلال عرض "الجوكر" في كندا

خطفت النجمة العالمية الشهيرة روني مارا أنظار الحضور وعدسات المصورين بإطلالتها السوداء الجذابة والأنيقة على السجادة الحمراء في حفل عرض فيلم "Joker" في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي لعام 2019.

ومن المعروف أن الفيلم قائم على قصة أصلية دون اقتباس من القصص المصورة، وبلغت ميزانيته 55 مليون دولار، وبدأ تصوير الفيلم في 10 سبتمبر 2018 في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو من إخراج المخرج العالمي الشهير تود فيليبس، وكتب السيناريو الخاص به كل من سكوت سيلفر وتود فيليبس.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من النجوم خواكين فينيكس وجوش بايس وروبرت دي نيرو وبريت كولن وبريان تيري هنري وزازي بيتز وبرايان كالين وشيا ونجهام وفرانسيس كونروي وغيرهم.

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