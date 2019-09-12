في المحاكم وعلى السوشيال ميديا.. خلافات ريهام سعيد مع الفنانات لا تتوقف

حلقة جديدة من أزمات الإعلامية ريهام سعيد مع الفنانات، كشفت عنها الأولى اليوم عندما تقدمت ببلاغ إلى النائب العام ضد الفنانة سما المصري، حمل اتهاما بتعرضها للسب والقذف وانتهاك حرمة حياتها الخاصة.

البداية كانت مع مقطع فيديو تحدثت من خلاله سما المصري، التي عرفت نفسها على أنها فنانة استعراضية، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، عن حلقة الإعلامية ريهام سعيد في برنامجها "صبايا"، التي تناولت من خلالها "مرضى السمنة"، وهي الحلقة التي أثارت الجدل وانتهت بحظر ظهورها إعلاميًا لمدة عام.

"ريهام" أكدت أن فيديو "سما" تضمن عبارات من السب والقذف وانتهاك لحرمة حياتها الخاصة، مستشهدة بعبارات قالتها الأخيرة في حقها خلال الفيديو، وهي: "متنسيش إنك كنتي في يوم من الأيام شبه برميل الطرشي، أنا فاكرة لما قابلتك كنا بنخلص قضية فتاة المول في فندق سفير كنتي رفيعة وشميت ريحتك من على بعد، وكنتي قاعدة تحت رجلي يا ريهام وكنتي مذلولة قدامي".

مشادات ومواجهات عديدة خاضتها ريهام سعيد مع الفنانات، تعددت أسبابها لكن النتائج تلخصت في الوقوف في ساحات المحاكم أو منصات "السوشيال ميديا". ويسلط "هن" خلال القرير التالي أشهر الأزمات بين ريهام سعيد والفنانات.

ريهام وزينة

خلافات متعددة اندلعت بين ريهام سعيد والفنانة زينة، كانت بدايتها في العام 2017 حينما استضافت "ريهام" الصحفي أحمد هواري، وتناولت من خلال حلقة برنامجها "صبايا الخير" قضية نسب طفلي زينة للفنان أحمد عز.

أقام عاصم قنديل، محامي زينة، دعوى قضايئة ضد ريهام سعيد اتهمها فيها بتزييف الحقائق ونشر أخبار خاطئة ما يعرضها للمساءلة القانونية، وبالفعل صدر حكم ضد الإعلامية بالحبس 6 أشهر ودفع غرامة قدرها 10 آلاف جنيه.

لم تنتهي الخلافات عند هذا الحد، بل بلغت ذروتها عقب الهجوم الذي طال ريهام سعيد، بسبب حلقتها عن مرضى "السمنة"، حيث علقت زينة على مقطع الفيديو الذي نشرته الفنانة إنجي وجدان، للرد على "ريهام سعيد"، قائلة: "والله ما في عبء على الدولة غيرها بتقل دمها برخصها وكذبها مدعية المرض مريضة عمليات التجميل، بتتريق على الغلابة اللي بيلبسوا عبايات وإسدال، أنا مش فاهمة ليه تبقى موجودة واحدة زي دي أساسا، منتهى عدم الاحترافية وقلة الأدب والتنمر، فاضل تعمل إيه تاني علشان تمشي.. تشتم الناس بالأم والأب".

لم يمر تعليق "زينة" مرور الكرام، إذ ردت ريهام سعيد، عبر حسابها على "إنستجرام"، بحسب ما استنتجه المتابعون، فقالت: "ولاد من غير نسب وجواز من غير عقد، ومخدرات وقرف كتير ولسه ليكي عين تتكلمي؟ أنا اللي موجودة إزاي؟ على الأقل أنا ليا لازمة بنشر الخير مش الفجور، والافتراء على الناس.. يا ابني والله أنت ربنا نجدك".

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ريهام سعيد وأيتن عامر

الفنانة آيتن عامر، دخلت أيضا خط الأزمات مع ريهام سعيد، بعد المشادة الكلامية التي نشبت بينهما، حينما وجهت "آيتن" رسالة إلى الإعلامية ريهام، خلال استضافتها مع الإعلامية بسمة وهبة، وصفتها بالممثلة الجيدة لكنها تحتاج للمزيد من التطوير: "محتاجة تشتغل على نفسها كويس وتروح ورش فنية عشان تتعلم اللهجات خاصة، إنها قدمت أكثر من حاجة في دور سيدة صعيدية.. خبرة ريهام سعيد في الفن قليلة، ومحتاجة تشتغل على نفسها".

حديث آيتن عامر دفع ريهام سعيد، للرد عليها عبر حسابها على "إنستجرام"، قائلة: "أيتن عامر مش هارد عليكي احترامًا لأختك الكبيرة المحترمة، وعشان ردي هايوجعك وأنا ماتعودتش أوجع حد، بس انتي صعبانة عليا".

ريهام سعيد وسيمة الخشاب

خلاف آخر كانت ريهام سعيد، طرفًا فيه مع الفنانة سمية الخشاب، بعد انفصالها من المطرب أحمد سعد، وهو طليق صديقتها الفنانة ريم البارودي.

وجهت ريهام سعيد، على "إنستجرام"، رسالة إلى الفنانة سمية الخشاب، قائلة لها: "كما تدين تدان، لو فيه حب بيتبني على أذية مش بيكمل، ولكن كل نهاية بعدها بداية، وكل جرح بعده الئتام، الواحد بيتعلم من اللي بيحصله".

ورغم الخلاف بين الطرفين، وجهت سمية الخشاب رسالة لريهام، عقب علمها بمرضها، حيث قالت عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "الإعلامية ريهام سعيد، ألف سلامة عليكي، والله يشفيكي ويعافيكي بقدرته يارب، ويشفي كل مريض.. آمين يارب العالمين.. ادعو لها بالشفا".