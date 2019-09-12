أبو ينتظر مولودة جديدة: هسميها داليدا رغم إني بحب يسرا

قال الفنان أبو، إنه ينتظر مولودة جديدة خلال الفترة المقبلة، مبينا أنَّه اتفق مع زوجته على تسميتها "داليدا".

وأضاف أبو، في تصريح خاص لـ"الوطن": "أحب الفنانة يسرا أنا وزوجتي، وتُمثل لي طاقة إيجابية، ولكني استقريت أنا وزوجتي على اسم داليدا لمولودتنا المُنتظرة".

وكان أبو قد أعلن عن حمل زوجته نيهال لهيطة بصورة معه وتعليق مقتضب نشره عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ونشر الفنان الشاب، صورة تجمعه بزوجته، حيث أطل بأزياء كاجوال صيفية، فيما ارتدت "نيهال" فستان يجمع بين الأبيض والأسود، وتميز بأنه ضيق، مما أظهر حملها، خلال وجودهما في إحدى المناطق الساحلية.

يذكر أن الفنان أبو، طرح مؤخرًا كليب جديد بعنوان "عيش يا قلبي"، وحقق نسب مشاهدة عالية.