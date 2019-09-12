الكارديجان البوكسي نجم موضة الخريف.. كيف تنسقيه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

يعد الكارديجان البوكسي “Boxy Cardigan” نجم الموضة النسائية في خريف/شتاء 2019/2020 ليمنح المرأة إطلالة كلاسيكية تنطق بالأناقة والفخامة.

وأوضحت مجلة “Elle” الألمانية أن الكارديجان هو جاكت تريكو يمتاز بفتحة صدر على شكل حرف V وصف أزرار، مشيرة إلى أنه يطل هذا الموسم بقصّة صندوقية الشكل "بوكسي" ليضفي على المظهر طابعا متفردا يخطف الأنظار.

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وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال، أنه إلى الجانب المحايدة كالبيج والرمادي يتألق الكارديجان بألوان زاهية كالسماوي والوردي.

وللحصول على إطلاقة أنيقة يمكن تنسيق الكارديجان مع سروال ذي وسط عال أو تنورة القلم الرصاص “Pencil Skirt” ذات القصّة الضيقة، بينما يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقه مع سروال جينز.

كما يمكن الحصول على إطلالة جريئة ومتفردة من خلال المزج بين الخامات كتنسيق كارديجان من الصوف أو الكشمير مع سروال أو تنورة من الجلد.