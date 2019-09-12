محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
يعد الكارديجان البوكسي “Boxy Cardigan” نجم الموضة النسائية في خريف/شتاء 2019/2020 ليمنح المرأة إطلالة كلاسيكية تنطق بالأناقة والفخامة.
وأوضحت مجلة “Elle” الألمانية أن الكارديجان هو جاكت تريكو يمتاز بفتحة صدر على شكل حرف V وصف أزرار، مشيرة إلى أنه يطل هذا الموسم بقصّة صندوقية الشكل "بوكسي" ليضفي على المظهر طابعا متفردا يخطف الأنظار.
وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال، أنه إلى الجانب المحايدة كالبيج والرمادي يتألق الكارديجان بألوان زاهية كالسماوي والوردي.
وللحصول على إطلاقة أنيقة يمكن تنسيق الكارديجان مع سروال ذي وسط عال أو تنورة القلم الرصاص “Pencil Skirt” ذات القصّة الضيقة، بينما يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقه مع سروال جينز.
كما يمكن الحصول على إطلالة جريئة ومتفردة من خلال المزج بين الخامات كتنسيق كارديجان من الصوف أو الكشمير مع سروال أو تنورة من الجلد.
كانت هذه تفاصيل خبر الكارديجان البوكسي نجم موضة الخريف.. كيف تنسقيه؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.