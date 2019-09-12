"يا بتاع النعناع".. إيمي طلعت زكريا تغني لوالدها في زفاف هنا الزاهد

نشرت إيمي طلعت زكريا، مقطع فيديو من حفل زفاف الفنانين هنا الزاهد وأحمد فهمي، أمس، على صفحتها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأظهر الفيديو إيمي، وهي تحتضن والدها طلعت زكريا وتغني له أغنية "يا بتاع النعناع" للمطرب مصطفى حجاج، واختتمت الفيديو بقبلة على وجنته.

ويشار إلى أن الفنان طلعت زكريا، كان زوج والدة هنا الزاهد.

وأقيم بالأمس، حفل زفاف الفنان أحمد فهمي وهنا الزاهد، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بعد خطوبة دامت قرابة العام، وحضر الحفل عدد كبير من النجوم والإعلامين، منهم أحمد عز وكريم عبد العزيز وإسعاد يونس وأكرم حسني ويوسف ‏الشريف وعمرو يوسف وماجد المصري ومحمود عبد المغني وأشرف عبد الباقي.‎