لحظات مرعبة.. جنيفر لوبيز تنجو من السقوط من أعلى ارتفاع شاهق

لحظات مرعبة عاشتها المطربة الأمريكية جنيفر لوبيز، أثناء حضورها العرض الأول لفيلمها السينمائي "Hustlers"، ضمن فعاليات مهرجان تورونتو السينمائي في كندا، حيث نجت من السقوط من أعلى شرفة صالة السينما أثناء إلقائها التحية على الجمهور.

وبحسب ما ذكرته "روسيا اليوم" نقلًا عن موقع "TMZ"، الذي نشر مقطع مصور وثق اللحظة التي ألقت فيها التحية على الجمهور من على شرفة صالة السينما، فقد فقدت "جنيفر" توازنها وكادت أن تسقط من علو شاهق، لكنها تمكنت من الوقوف وتابعت التلويح للجمهور الحاضر.

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وكانت النجمة العالمية خطفت الأنظار بمظهرها الجديد خلال فعاليات مهرجان تورونتو السينمائي، الذي نال استحسان الجميع.

وغيرت "لوبيز" تسريحة شعرها معتمدة درجة أقوى وأفتح من اللون الأشقر.