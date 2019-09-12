"كارولينا هيريرا" تمزج بين القديم والحديث في أسبوع الموضة في نيويورك

منذ أن تولى ويس غوردون زمام الأمور الإبداعية في كارولينا هيريرا، ركز على كل المذكرات الصحيحة، ووضع بصمته على العلامة الخاص بالأناقة المتفائلة، لدرجة أنه قام بإضفاء الطابع الرسمي على اللون والنقشات والنشاط والبهجة مثل رموز العلامة التجارية. استوحى غوردون، تصميماته من أزهار السوبر في كاليفورنيا، وهو أمر نادر الحدوث عندما تفرط الأزهار البرية في إنتاج البذور خلال سنة الجفاف، والتي تندلع بشكل طبيعي في الموسم التالي. أثبتت المجموعة التي عرضت في حديقة باتيون في مانهاتن أنها ملونة بالفعل، فتشكيلة الأزياء مليئة بمجموعة من الأنماط ونقشات البولكا المنقطة بألوان مختلفة والخطوط مع الزهور الخيالية الأساسية التي تبدو جميلة، وكذلك تطريزات الأزهار ثلاثية الأبعاد الخاصة به. عاد غوردون مرة أخرى إلى جذور العلامة التجارية، حيث امتلاء بالكثير من القمصان البيضاء والعباءات من تواقيع السيدة هيريرا نفسها، والأحزمة الضخمة والفساتين الحمراء الجميلة، مع إضافة نسيجاً مخمليأً موضوعة على قماش رقيق عائم. كما وظهر أيضاً موضة الأكمام المنتفخة المميزة والتي سنشاهد رجوعها مره أخري هذا الموسم.

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