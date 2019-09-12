الأطعمة المشبعة بالدهون سبب في اضطراب وظائف المخ

كشف علماء من جامعة ييل الأمريكية، عن سبب اضطراب وظائف الدماغ، فالمواد الغذائية المليئة بالدهون من الأسباب التي تساهم في ذلك.

وبحسب ما ذكرته "روسيا اليوم" نقلًا عن موقع "MedicalXpress"، أن الخبراء درسوا تأثير النظم الغذائية المختلفة في أجسام الحيوانات، واتضح أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون والكربوهيدرات، يسهم في عملية الالتهابات الحاصلة في منطقة ما تحت المهاد (الحصين) خلال ثلاثة أيام قبل ظهور أولى علامات السمنة.

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ولاحظ الخبراء أيضًا تغيير في بنية الخلايا الدبقية العصبية الصغيرة Microglia المناعية، في الجهاز العصبي المركزي.

فعند اتباع نظام غذائي غني بالدهون، يزداد نشاط الخلايا الدبقية الصغيرة بصورة مثيرة، بسبب انخفاض عضيات الميتاكوندريا في الخلايا المنتجة للطاقة.

ولاحظ الباحثون اشتراك البروتين UCP2 الفاصل، الذي يساعد خلايا منطقة ما تحت المهاد على تنظيم توازن الجلوكوز والطاقة، وأن حجب البروتين UCP2 ساعد الحيوانات التي كان نظامها الغذائي غنيا بالدهون على الاكتفاء بتناول كمية قليلة من الطعام وعدم زيادة وزنها.