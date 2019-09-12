طريقة عمل مكرونةبصلصة الزيتون

"مكرونة بصلصة الزيتون" من الأطعمة التي يحبها الكثيرون، وتبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعدادها في المنزل، لمذاقها المميز واللذيذ.

وفيما يلي خطوات تحضير "مكرونة بصلصة الزيتون"، على طريقة الشيف الشربيني، التي قدمها في برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة":

المقادير

مكرونة

فلفل أسود

زيتون أخضر وأسود

فلفل ألوان

روزماري

كزبرة خضراء

ثوم

زعتر

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صلصة طماطم

زبدة

ملح

طريقة التحضير

- سلق المكرونة في ماء مغلي مع إضافة الملح.

- خلط زبدة مع الطماطم والزعتر والثوم المفروم والزيتون والكزبرة الخضراء والروز ماري في طاسة متوسط الجحم على النار.

- إضافة المكرونة المسلوقة على الخليط وتقلبيها.