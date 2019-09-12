الأرز بالزعفران من أكثر الأنواع المفضلة والمحببة لدى الكثيرين خاصةً الأطفال، وتتفنن ربات البيوت في طرق إعداده وطهيه. وإليكِ طريقة عمل الأرز بالزعفران، على طريقة الشيف الشربيني. المقادير 2 حبة بصل سمن 80 جرام مشمش مجفف مقطع 300 جرام أرز مصري Advertisements 400 مل مرق خضراوات ربع كوب فستق رشة زعفران ½ كوب من الماء الساخن طريقة التحضير - يقطع الخضار مكعبات صغيرة ويشوح جيدا. - يضاف الأرز ويقلب جيدا ويتبل بالملح والفلفل ثم يضاف الزعفران. - يضاف الماء الساخن ويترك حتى تمام النضج.

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