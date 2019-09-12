تومي هيلفيغر وزيندايا لخريف 2019.. أشهر العارضات على المنصة والسبعينيات تطغى!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كان التعاون الأول الذي جمع النجمة الشابة زيندايا مع مصمم الأزياء الأمريكي تومي هيلفيغر الذي تم تقديمه في باريس ضمن أسبوع الموضة لربيع 2019، ناجحًا بكل المقاييس؛ إذ استلهم الثنائي مجموعته من أسلوب الديسكو في فترة السبعينيات.

ولموسم خريف 2019، عاد الثنائي مرة أخرى ليقدم تشكيلة مثالية مستوحاة من جديد من فترة السبعينيات، لكن هذه المرة ركّز على أسلوب الـ funk.

وقدم الثنائي مجموعته ضمن أسبوع الموضة في نيويورك في مسرح أبولو الشهير الذي تم تحويله إلى مدرج رائع محاط بسيارات عتيقة، وتم اختيار لاعب ساكسفون بارع، وجوقة كاملة للأداء الموسيقي خلال العرض.

وشارك في عرض المجموعة نخبة من أشهر العارضات بما في ذلك سارة سامبايو، آشلي غراهام، حليمة عدن، ويني هارلو، كانديس هوفين، وياسمين ورسامي إلى جانب أليك ويك وسوجو بارك.

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وتواجد في الصف الأمامي كل من هانتر شافر، وباربي فيريرا، وسيدني سويني اللاتي يشاركنها بطولة مسلسل Euphoria، إلى جانب كل من جيجي وبيلا حديد وتايلر كاميرون.

وتضمنت المجموعة بدلات بنطلون بقصة الجرس وتنانير متوسطة الطول منسقة مع بوت عالِ حتى الركبةّ بنمط البلاتفورم، وتم تنسيق التنانير الصوفية المطوية مع قمصان سوداء شفافة بأزرار أمامية جميعها مغطاة بطبعة البولكا دوت.

وتم تنسيق قماش اللامي الفضي مع جلد الثعبان الرائج حاليًا؛ وبرزت أيضًا معاطف الفرو المطبعة بطبعة جلد الفهد التي تم تنسيقها مع الفساتين الجلدية السوداء المحتشمة والجذابة للغاية.

كان العرض غنيًا بالقطع الأنثوية الجذابة والقطع الرجالية الأنيقة، كما كانت العارضات المشاركات من مختلف الأعراق و بأجسام مختلفة، لذلك فقد كانت الشمولية والتنوع حاضرين بقوة في المجموعة، أما لوحة الألوان فقد اقتصرت على ظلال الأسود والرمادي مع ظهور خجول للأبيض والبرغندي.