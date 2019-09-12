عرض أزياء "آريا" يجذب الأنظار في في نيويورك لربيع 2020 باكسسواراته المميزة

تمكَّن عرض أزياء "Area" في أسبوع الموضة في نيويورك لربيع 2020 من تحقيق تميُّزًا كبيرًا ليس فقط من خلال الاكسسوالاات؛ بل أيضًا المكياج والأزياء المبهجة.

فبمجرد مشاهدة عرض أزياء Area لربيع 2020 في أسبوع الموضة في نيويورك، نستطيع أن نستنتج أن الفئة الرئيسية في إبداعاتها المتألقة ستكون من الكريستال، فقد تم تزيين القاعة بأطراف من الكريستال من السقف إلى الأرضيات، في إشارة إلى كيفية استخدام المصممين Beckett Fogg و Piotrek Panszczyk للأشرطة مثل خيوط النسيج.

ويتمتع كل من Fogg و Panszczyk بهذه الشخصية البهجة والمليئة بالسرور، والتي ظهرت من خلال عروض الأزياء، ففي الموسم الماضي، سلطوا الضوء على الأزياء القائمة على الكريستال، بدأ من القواطع المليئة بالكريستال على السترات إلى المعطف الكامل.

وفي هذه المجموعة عززوا الاستخدام للكريستال والاكسسوارات المميزة والضخمة بشكل كبير لفصل الربيع، مستوحى جزئياً من الخمسينيات والستينيات من أمريكا، وتم صياغة القطع بشكل يشبة المنحوتات أو النجف.

وتم التركيز هذا الموسم أكثر على الحرفية، فقد أوضح بيت أزياء "Area" إنه في الموسم الماضي، شاهدت جميع الأزياء مع أقفاص كريستالية حولها والتي كانت ثنائية الأبعاد، كانت الأقفاص الفيكتورية مثل الدروع الواقية للبدن على الفساتين الفخمة المصنّعة بالكامل، ويمكن اعتبارها بديلاً عن الكشكشة التقليدية المزدهرة.

واستمر هذا النهج المتطرفة في مجموعة ربيع 2020 مع الفساتين المصنوعة من الريش أو هامش الذي يشبه اللامسات، وفساتين الباستيل الضخمة مع حواف تنورة منتفخة، حتى مكياج العارضات يبدو مميز فالحواجب والعيون كانت مزينة بالكريستال أيضًا.

وإلى جانب اللمسات البسيطة من البلورات، كان هناك مجموعة من الاكسسوارات مصممة بشكل مميز مثل اكسسوارات الوجة التي تشبة البُرقُع والأحزمة، وزينة الكتف مع اوشحة الظهر التي تشبة الستائر، استخدموا أيضاً لوحات وتفاصيل دقيقة كزينة على الخياطة وكطريقة أخرى للتصميم يمكن للناس فهمها جيدًا.

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وبشكل عام تسعى العلامة على الاحتفال بالجمال الفردي للفتاة، مستبعدين فكرة أن يكون مظهر واحد للجمال هو المسيطر في عالمنا.

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