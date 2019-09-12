"فيرا وانج" تعود بعد انقطاع استمر لعامين وتقدم مجموعة داكنة لربيع 2020

نيويورك - لايف ستايل
عادت vera wang إلى المدرج منذ انقطاع عامين، إنها الذكرى الثلاثين لأعمالها، وهو إنجاز رائع.
بدأت وانج، بالطبع كمصممة لفساتين الزفاف الحديثة، لكن علامتها التجارية ليست مجرد فساتين للعرائس فقط، على مر السنين كان هناك الكثير من المشاهير يرتدون أزيائها على السجادة الحمراء.
فلسفة التصميم لدى "فيرا وانج" هي بالتأكيد إظهار الخصوصية في مجموعاتها، فهي تحبذ الصور الظلية غامضة وداكنة، وهي طبقات متموجة محاطة بخياطة مُنظَّمة يتم ارتدائها على الكعب العالي بشكل استثنائي لجو من الهشاشة الرومانسية.
لفصل الربيع، أجرت دراسة لعناصر الملابس الداخلية المستخدمة كملحقات، حيث قالت فيرا ونج لمجلة vouge، كنت أبحث عن صيغة جديدة للمساء اعتقدت أنها أكثر حداثة.
تضمنت استكشافاتها قسائم مختلفة والتي تحتوي على أحزمة الساق بشكل أنيق وأغطية رأس مزينة بالكريستال تلبس فضفاضة وغير مثبتة على القطع العفوية، والقطع المزدحمة ذات الطبقات المتعددة، والسراويل القصيرة، والأقنعة القصيرة.
في منتصف العرض ، شاهدت الصور الظلية التي قامت بصناعة حياة وانج المهنية والتي ظهرت بأشكال طويلة غامضة كانت في الواقع رومانسية للغاية، مثل الفساتين المقطوعة على شكل انحرافات تم استعادتها من الخلف حتى تطفو على الظهر .
لكن تعقيدات صورتها الظلية غير الواضحة قد أثبتت أنها غامرة في أي مكان آخر، تتمتع وانج بخبرة تمتد إلى عقود من الزمن في موازنة احتياجات المرأة في الحياة الواقعية مع التفاصيل البسيطة التي تتطلب في الكثير من الأحيان.
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