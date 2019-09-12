مجموعة "كريستيان كوان" المبهجة في أسبوع الموضة في نيويورك لربيع 2020

من أجل مجموعة ربيع 2020، بدأ المصمم بالتطلع إلى مسقط رأسه في موانا، إسبانيا، كانت المجموعة الأولى للعرض نتيجة مباشرة لذلك خصوصًا عندما ظهرت عظم الارضات بأوشحة للرأس مثل التي ترتديها النساء في أسبانيا، فقد برزت عارضة الأزياء كارولينا كوركوفا في ثوب أبيض مزين بأحجار الراين المرصعة بالكريستال ، مكتمل بقطعة تشبة المنشفة بشكل مبهر ملفوفة حول رأسها. احتوت المجموعة أيضًا على الريش في فستان باللون الوردي وجمبسوت رياضي، ومجموعة مميزة أخرى مثل الشطرنج الماسية المقترنة بملابس داخلية رقمية متماسكة باللون الأبيض والأسود. أشار كوان، إلى أن أدواته الجديدة كانت جزءً من تعاونه المقبل الأول مع العلامة التجارية Asos، كما وكان هناك مجموعة السترات الجينز المصبوغ بألوان الباستيل والتي هي مثالية لأمسية الصيف على شاطئ البحر. كان كوان يهدف إلى بدأ المجموعة مع إسبانيا وإنهائها بحياته في نيويورك، لقد فعل ذلك بنظرات متألقة وعالية الحجم وعالية اللمعان عبر فساتين صغيرة من حجر الراين تشبة chain mail، وخيارات ثلاثية الأبعاد، وأثواب براقة مطرزة بأكمام منتفخة. ولكن كان هناك أيضًا الكثير من القطع النهارية، قطع للنساء يمكن ارتدائها في كل مكان، ومجموعة من المعطف الجلد المطرز باللون الأسود أو رقعة مربعة من الماس على بلوزة شفافة مع تنورة قصيرة من الدنيم للراغبين في الغطس في عالم Cowan الجذاب. من خلال المزج بين عمليات الترحيل الجديدة لمفضلاته مع الخيارات الجديدة، نظر كوان إلى الوراء في رحلته بينما كان يدفع بثبات للأمام.

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