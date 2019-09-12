أبرز أخطاء النساء تحرمهن من الأناقة احذري الوقوع فيها

كشفت خبيرة الموضة البريطانية، سوزي هاسلر، عن قائمة بأبرز الأخطاء التي تقع بها النساء فيما يخص خزائن ملابسهن، بما يؤثر سلبًا على إطلالاتهن في نهاية المطاف، إلى جانب فقدانهن جزءًا معتبرًا من أموالهن دون أن يستفدن منها كما ينبغي.

وحددت سوزي تلك الأخطاء وفقًا لما يلي :

1- شراء نوعية الملابس التي تباع أوقات التصفيات والتخفيضات فقط لكونها رخيصة الثمن.

2- الإفراط في شراء الملابس سوداء اللون، وينصح بعمل توازن في اختيارات الشراء، فلا داعي للإفراط أو التقليل منها.

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3- الاحتفاظ بقطع الملابس ذات المقاسات الصغيرة، ففي النهاية لن ينخفض وزنك بهذا الشكل الكبير والسريع، والأحرى استبدال تلك المقاسات الصغيرة بأخرى جديدة مناسبة.

4- عدم امتلاك ما يكفي من القطع الأساسية في خزانة الملابس، فهذا الخطأ خير تفسير للشكوى التي دائمًا ما ترددها النساء من فكرة امتلاكهن ملابس كثيرة دون أن يجدن منها ما يرتدينه.

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5- عدم امتلاك عدد كاف من الأحذية التي يمكن تنسيقها مع الملابس المتوافرة.

6- الادخار دوماً لشراء الأفضل، وهذا خطأ، بل ينصح بشراء ما يلزمك كل فترة قصيرة، فهي أفضل مناسبة يمكنك أن تستعرضي بها أناقتك.

6- شراء الجينز الذي لا يتناسب مع قوام جسمك.

7- عدم امتلاك ما يكفي من المجوهرات التي تعني بتعزيز أناقتك في مختلف المناسبات.

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