تعرف على أحدث اتجاهات التلفاز بمعرض IFA 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

لم تعد وظيفة التلفاز تقتصر على مشاهدة البث التليفزيوني فحسب؛ حيث توفر الموديلات الجديدة، التي ظهرت بأروقة معرض التقنيات IFA 2019 بالعاصمة الألمانية برلين، العديد من الوظائف المتنوعة بفضل منافذ التوصيل المختلفة والوصول إلى الإنترنت.

وتقوم الشركات العالمية منذ سنوات بتحسين الصورة بأجهزة التلفاز الحديثة، وأوضح سباستيان كلوس، المتحدث الإعلامي باسم الجمعية الألمانية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Bitkom، أن تحسين الصورة يعتبر من أهم الموضوعات، إن لم يكن أهمها على الإطلاق. وأضاف الخبير الألماني قائلا: "تعتمد الشركات العالمية حاليا على وظيفة تعلم الآلة؛ حيث يتعرف الجهاز على ما يحصل عليه للإشارات، وكيف يتم تشغيلها بشكل مثالي".

تقنية 8K

ويتم عرض المحتويات على الشاشات 4K الجديدة (3820 x 2160 بيكسل) بجودة فائقة، على الرغم من أن هذه المحتويات ذات دقة وضوح منخفضة، ولم يتم تصويرها بواسطة تقنية HDR، وبمجرد انتشار أجهزة التلفاز 4K في غرف المعيشة، ظهرت الموديلات الحديثة بتقنية 8K.

ولتوضيح هذه التقنية، فإن تقنية 4K تعني دقة وضوح تبلغ 8 ميجابيكسل (3840 x 2160)، في حين أن تقنية 8K تعني دقة وضوح 2ر33 ميجابيكسل (7680 x 4320 بيسكل). وقد ظهرت خلال العام الماضي بالفعل الموديلات الأولى من هذه الأجهزة، ولا تزال باهظة التكلفة، ومن المتوقع ظهور المزيد منها خلال العام الجاري. ويرى كلوس أن الموديلات 8K الجديدة ستكون مثيرة لاهتمام الكثيرين، حتى إذا كانت أجهزة التلفاز 4K تكفي احتياجات المستخدمين حاليا.

ولا تتوفر حتى الآن محتويات بدقة وضوح 8K، ولكن زادت مقاسات الشاشات، التي يتم وضعها في غرف المعيشة. ومن أجل الحصول على صورة خالية من التشويش فلابد من زيادة عدد نقاط الصورة على الشاشة. وتعتمد شركة سامسونج في موديلاتها الجديدة، التي قدمتها بمعرض التقنيات IFA 2019، على الذكاء الاصطناعي، والذي يقوم بتحويل أي صور فيديو إلى مقاطع فيديو 8K التفصيلية.

وللقيام بذلك يستخدم النظام قاعدة بيانات جيدة التدريب مع أمثلة للصور لا حصر لها، وبعد ذلك يتم إنشاء صورة التلفاز بدقة فائقة الوضوح في الزمن الحقيقي من بيانات المصدرة. ومن المقرر أن يتم بث مباريات دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو بدقة 8K، على أن يتبعها العديد من المحتويات الأخرى، وليس هناك أية معلومات محددة عن موعد انتشار تقنية 8K على أجهزة التلفاز العادية.

إطار للصور

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ويستمر الاتجاه نحو عرض أجهزة التلفاز الحديثة كإطار للصور أو الموديلات القابلة للطي، والتي لا تبدو في الواقع مثل أجهزة التلفاز، ومن الأمثلة الجديدة الشاشة الشفافة؛ حيث قدمت شركة باناسونيك جهاز تلفاز بشاشة OLED شفافة خلال فعاليات المعرض، وقد قامت الشركة اليابانية بإخفاء التجهيزات التقنية اللازمة لهذا التلفاز في إطار خشبي، ولم يتم الكشف عن أية بيانات بخصوص موعد إطلاق التلفاز الجديد أو أسعاره المتوقعة، وعادة ما تتوفر مثل هذه الموديلات بتكلفة باهظة.

بث رقمي

وهناك قائمة طويلة المصادر، التي يمكن تشغيلها على أجهزة التلفاز الحديثة، مثل القنوات التليفزيونية و Netflix و DAZN و Prime و Waipu و Maxdome و Joyn، وعلى الرغم من تراجع مبيعات أجهزة استقبال الأقمار الصناعية وأجهزة تشغيل أسطوانات البلوراي، إلا أن أعداد خدمات البث الرقمي تتزايد باستمرار، بالإضافة إلى تدشين خدمات Disney و Warner مؤخرا، وتعمل شركة أبل على توسيع باقة الأفلام والمسلسلات الخاصة بها.

وبالإضافة إلى خدمات البث يتوافر حاليا العديد من الوظائف الجديدة بأجهزة الريموت كنترول، فبدلا من وجود زر Netflix في السابق، أصبحت هذه الأجهزة تشتمل على زرين أو ثلاثة لخدمات البث، علاوة على تغير البرامج باستمرار؛ حيث يمكن للمستخدم حاليا متابعة جميع القنوات، ويتعامل برنامج التلفاز من سامسونج مثلا مع كل مصدر على أنه قناة تليفزيونية، فعندما يقوم المستخدم بتشغيل التلفاز فيتم عرض آخر برنامج كان يشاهده، بعض النظر عما إذا كان ذلك قناة تليفزيونية أو جهاز ألعاب أو خدمة بث.

وتقوم بوابة البث أمازون Fire TV بالبحث عن المحتويات المرغوبة في جميع التطبيقات وخدمات البث المتوفرة، ولا تقتصر على تطبيقات أمازون، وتقوم تقنية سامسونج Smart Hub بوظيفة مشابهة، بالإضافة إلى توفر إمكانية التحكم الصوتي عن طريق تطبيقات المساعد الصوتي؛ حيث شهدت فعاليات معرض IFA 2019 كشف النقاب عن جهاز أمازون Fire TV Edition والعديد من موديلات الشركات الأخرى، التي يتم التحكم فيها بالكامل بواسطة المساعد الصوتي أمازون Alexa.

ألعاب الفيديو

ويتم الاعتماد على أجهزة التلفاز منذ فترة طويلة مع جهاز الألعاب لتشغيل ألعاب الفيديو، ومن المتوقع أن يصبح جهاز التلفاز أكثر أهمية خلال عام 2020؛ حيث يمكن للمستخدم الاستماع بالألعاب حتى بدون جهاز ألعاب، وذلك بفضل خدمة الألعاب السحابية جوجل Stadia؛ حيث يتم بث صورة الفيديو فقط، بينما تتم عملية الحوسبة بواسطة حواسيب فائقة الأداء في مراكز حوسبة كبيرة.

وتشترط جوجل توفر اتصال إنترنت بسرعة 10 إلى 25 ميجابت في الثانية للاستفادة من هذه الخدمة، ويحتاج أصحاب أجهزة التلفاز إلى جهاز البث جوجل Chromecast Ultra وجهاز تحكم، ويمكن تشغيل الألعاب المعنية نظير تكلفة محددة.