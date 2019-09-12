تلجأ كثير من الفتيات إلى النوم بالمكياج في بعض الأحيان، نتيجة الإرهاق أو نسيان إزالته، ما يعرض بشرتهن على المدى البعيد لكثير من الأخطار.
"هُن" يقدم في التقرير التالي أضرار النوم بالمكياج، حسب الدكتورة أحلام حسن استشاري الأمراض الجلدية:
- إرهاق البشرة.
- يؤدي إلى تكسير الكولاجين الطبيعي في البشرة ما يؤدي إلى ظهور التجاعيد.
- يسد مسام البشرة ما يؤدي إلى ظهور البثور السوداء والحبوب.
- يعيق تجديد خلايا البشرة.
- يصعب علاج كثير من الأمراض الجلدية الخاصة بالبشرة.
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