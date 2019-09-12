بينها تراكم الدهون والجفاف.. أضرار الإفراط في تناول اللحوم

للطعام فوائد كثيرة غير أن الإفراط فيه أيضا يسبب أضرارا أكثر، ومن بين الأطعمة التي يسبب الإفراط في تناولها كثير من الضرر "اللحوم".

وذكر موقع "healthline" كثير من المخاطر المصاحبة للإفراط في تناول اللحوم، أوردها كما يلي:

- يؤدي تناول كميات كبيرة من البروتين إلى زيادة الوزن بسبب تخزين البروتين الزائد على هيئة دهون.

- يسبب رائحة الفم الكريهة، خاصة إذا قمنا بتقييد تناول الكربوهيدرات.

- تسبب إمساك في بعض الحالات.

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- حدوث جفاف في بعض الحالات لأن البروتينات تخفض مستويات الماء في الجسم.

- قد يسبب البروتين الزائد تلف الكلى

- تناول كميات كبيرة من اللحوم يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

- تناول كميات كبيرة من اللحوم يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، لاحتوائها على نسبة عالية من الكريسترول والدهون المشبعة.

- قد تسببب زيادة نسبة البروتيتات نقص الكالسيوم في الجسم.