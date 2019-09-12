يعرف الكيس الدهني بأنه تورم وانتفاخ بمنطقة الجفون العلويّة أو الجفون السفليّة، يكون ناتجاً عن انسدادٍ في الغدد المسؤولة عن إفراز الدهون، التي ترطب العين، وهو يصيب معظم الأشخاص ويسبب قلق شديد لهم.

وأورد موقع "مايو كلينيك" طرق علاج الكيس الدهني، كالآتي:

كمادات باردة

يتم استخدام الكمادات الباردة، التي تساعد على إزالة وعلاج الكيس الدهني الموجود في العين، وذلك من خلال وضع قطعة قماش رطبة على الجلد تحت وحول العينين لعدة دقائق بالضغط الخفيف.

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تقليل السوائل

يجب تقليل تناول السوائل قبل الخلود إلى النوم إلى جانب تقليل الملح في النظام الغذائي، ويعمل هذا على تقليل احتباس السائل، الذي يتسبب في ظهور الأكياس في العين سواء أعلاها أو أسفلها.

الإقلاع عن التدخين

يعتبر التدخين عاملا مساعدا وقويا في ظهور الأكياس الدهنية في العين، حيث ثبت علمياً أن الدخان المتصاعد أثناء التدخين يؤثر على أغشية العين الخارجية الحساسة مثل الملتحمة، ويؤدي إلى حدوث تهيج والتهابات بها خصوصاً إذا كان التدخين في مكان مغلق غير جيد التهوية.

تجنب المواد المثيرة للحساسية

قم بالحد من الأشياء التي تتسبب في ظهور أعراض الحساسية، إلى جانب تجنّب المواد المثيرة للحساسية إن أمكن ذلك.