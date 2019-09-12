"توم فورد" يعرض مجموعة لربيع 2020 من الملابس الرياضية في نيويورك

عرض Tom Ford مجموعته لربيع 2020 خلال أسبوع الموضة في نيويورك في ساحة مترو أنفاق مهجورة في الجانب الشرقي في نيويورك، كان العرض هو الأول من نوعه لتوم فورد كرئيس لشركة CFDA، وهو الدور الذي تولاه من ديان فون فورستنبرغ في يونيو.

يعتبر أسبوع الموضة في نيويورك هذا الأسبوع الأول الذي يحمل طابع فورد، حيث يسعى جاهداً لتوسيع نطاق الأزياء العالمية الأميركية، فقد قال لصحيفة بيزنس أوف فاشون ، في مارس/آذار، أشعر أن أميركا هي واحدة من أكثر الدول عزلة في العالم، نحن نتطلع إلى الداخل، ما تحتاجه الأزياء الأميركية لتصبح أكثر أهمية في العالم هو أن تفكر في نفسها على أنها ليست أميركية فحسب، بل دولية أيضاً.

كانت الخطوة الأولى توم فورد هي تقصير أسبوع الموضة في نيويورك رسمياً إلى خمسة أيام والتأكيد على النطاق الدولي للحدث من خلال استضافة حفل عشاء ترحيبي في Indochine ، حيث اختلط المصممون والمحررون الأميركيون مع نظرائهم الدوليين، وقال فورد لضيوفه هذا يتعلق بجمع مواهب رائعة حقًا لدى نيويورك مع صحفيين من جميع أنحاء العالم.

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كان الصف الأمامي في محطة مترو أنفاق Bowery Street مع الإضاءة باللون البنفسجي، مليء بمشاهير مثل مايلي سايروس ، راسل ويستبروك ، جوان سمولز.

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استوحى فورد أثناء تصميم المجموعته من جدار الصور، كما قال في بيان صحفي، شملت لوحة الإلهام صور لأندي وارهول و إيدي سيدجويك في نيويورك في عام 1965 ، وكذلك فيلم مترو الأنفاق للوك لوكسون عام 1985 في مترو باريس .

كانت هناك أيضًا صورة لشورتات كرة السلة المصنوعة من النايلون، على المدرج كانت العارضات تسير بتسريحات شعر كثيفه ومكياج العين الدخاني، مع تصادم الملابس الرياضية والخياطة المحددة، أما جيجي حديد فقد أرتدت وآخرون القوالب المستوحاة من YSL، المصنوعة من البلاستيك اللامع باللون الأسود والأزرق والوردي والأخضر والبني، في حين تم ربط التنانير والسترات الضخمة المصنوعة من الساتان بأغطية دبابات مريحة وسروال كرة السلة وبعض القطع المميزة مثل درع الصدر الذي ظهرت به معظم العارضات وبدل الرجال الرسمية الملونة بنقشات مختلفة من ال Animal Print ومجموعة الجلد المخصصة للرجال أيضاً.

وقال فورد في بيان صحفي إن المجموعة تجسد البساطة أعتقد أن الوقت قد حان للراحة، وبهذه الطريقة تعود إلى نوع الملابس الرياضية الفاخرة التي أصبحت أميركا معروفة في جميع أنحاء العالم.

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