طريقة عمل بوب كورن الدجاج الكنتاكي

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بوب كورن الدجاج الكنتاكي يعد أحد السناكس الشهية للغاية، التي يحبها جميع أفراد الأسرة، يمكنك تجهيزها بين أصناف الطعام على سفرتك، أو أكلها أثناء مشاهدة فيلمًا ما.
ويقدم "هن" طريقة التحضير بخطوات سهلة، سريعة، وبسيطة، كالآتي:
مقادير بوب كورن الدجاج الكنتاكي
300 جرام دجاج مخلي ومقطع مكعبات
بيضة
نصف كوب حليب
كوب دقيق
نصف ملعقة فلفل أسود مفروم
ملعقة صغيرة بودرة بصل
نصف ملعقة بودرة ثوم
نصف ملعقة بابريكا
ربع ملعقة سكر
بقسماط خشن
ملعقة كبيرة كورن فليكس مجروش
ملح
بهارات دجاج
كاري
زيت للقلي
طريقة تحضير بوب كورن الدجاج الكنتاكي
قومي بتقطيع الدجاج المخلي إلى مكعبات صغيرة في وعاء عميق.
امزجي البيض والحليب معًا.
أخلطي جميع المكونات اﻷخرى: الدقيق، البصل، الثوم، الفلفل والملح والبهارات، البابريكا والسكر معًا في وعاء آخر.
ثم ضعي الأطباق الثلاثة وأبدأي في وضع قطع الدجاج في خليط الدقيق والمكونات ثم طبق البيض والحليب الممزوج، وأخيرًا في طبق البقسماط الخشن والكورن فليكس، وكرري الخطوة السابقة حتي تنتهي من كمية الدجاج.
سخني الزيت وأبدأي في وضع الدجاج للتحمير حتي يأخذ اللون الذهبي، ثم قدميه ساخنًا.
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