طريقة عمل بوب كورن الدجاج الكنتاكي

بوب كورن الدجاج الكنتاكي يعد أحد السناكس الشهية للغاية، التي يحبها جميع أفراد الأسرة، يمكنك تجهيزها بين أصناف الطعام على سفرتك، أو أكلها أثناء مشاهدة فيلمًا ما.

ويقدم "هن" طريقة التحضير بخطوات سهلة، سريعة، وبسيطة، كالآتي:

مقادير بوب كورن الدجاج الكنتاكي

300 جرام دجاج مخلي ومقطع مكعبات

بيضة

نصف كوب حليب

كوب دقيق

نصف ملعقة فلفل أسود مفروم

ملعقة صغيرة بودرة بصل

نصف ملعقة بودرة ثوم

نصف ملعقة بابريكا

ربع ملعقة سكر

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بقسماط خشن

ملعقة كبيرة كورن فليكس مجروش

ملح

بهارات دجاج

كاري

زيت للقلي

طريقة تحضير بوب كورن الدجاج الكنتاكي

قومي بتقطيع الدجاج المخلي إلى مكعبات صغيرة في وعاء عميق.

امزجي البيض والحليب معًا.

أخلطي جميع المكونات اﻷخرى: الدقيق، البصل، الثوم، الفلفل والملح والبهارات، البابريكا والسكر معًا في وعاء آخر.

ثم ضعي الأطباق الثلاثة وأبدأي في وضع قطع الدجاج في خليط الدقيق والمكونات ثم طبق البيض والحليب الممزوج، وأخيرًا في طبق البقسماط الخشن والكورن فليكس، وكرري الخطوة السابقة حتي تنتهي من كمية الدجاج.

سخني الزيت وأبدأي في وضع الدجاج للتحمير حتي يأخذ اللون الذهبي، ثم قدميه ساخنًا.