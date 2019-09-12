أعراض الأزمة القلبية

تحدث النوبة القلبية المفاجئة عندما يكون تدفق الدم إلى القلب مسدودًا، وتعتبر أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى الموت المفاجئ، وتحدث بسبب توقف تدفق الدم إلى جزء من عضلة القلب، ومن الأعراض المفاجئة التي تدل على الإصابة بالنوبة القلبية، بحسب ما ذكرها موقع "Mayo Clinic".

ألم وضغط مستمران في الصدر يحدثان بشكل مفاجئ

ألم في الذراع اليسرى أو اليمنى، قد يمتد إلى العنق أو الفك أو الظهر أو المعدة، في بعض الأحيان يكون الألم شديداً، وفي أحيان أخرى يكون على شكل عدم ارتياح.

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الشعور بالإعياء والتعب والتعرق وضيق في التنفس

وهناك بعض الأمور التي يجب القيام بها عند الشعور بالنوبة القلبية منها عدم ممارسة أي جهد قد يؤدي إلى تفاقم الحالة.

إحساس ضاغط أو مؤلم بالصدر أو الذراعين

قد ينتشر إلى الرقبة أو الفك أو الظهر.

عسر هضم

أو حرقة في فم المعدة أو ألم في البطن.