قدم الشيف الشربيني، طريقة عمل السلطة الروسية، وذلك من خلال برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من أنواع السلطات التي يمكن تحضيرها في المنزل. مقادير عمل السلطة الروسية بطاطس. جزر. بسلة. كوسة. مايونيز. مستردة. Advertisements خل. ملح. فلفل أسود. بيض مسلوق. زيت. طريقة عمل السلطة الروسية تسلق الخضروات وتقلب مع بعضها البعض ثم يضاف إليها عصير ليمون وملح وفلفل ومستردة ويقلبوا جيدًا. يضاف البيض المسلوق والمايونيز والمستردة، وتقدم مع بيض مسلوق على الوجه.

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