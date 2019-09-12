طريقة عمل مهلبية البسكويت..السر في درجة حرارة السكر

تعتبر المهلبية من أنواع الحلويات التي يفضلها البعض، تتعدد الفوائد الصحية للمهلبية حيث تحمي الطفل من هشاشة العظام، والوقاية من آلام المفاصل وغيرها من الفوائد، لذلك نقدم لكٍ طريقة عمل مهلبية البسكويت على طريقة نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج "على قد الإيد"، على سي بي سي سفرة. المكونات 2 باكو بسكويت سادة. 1 كوب سكر. 1 كوب لبن. نصف كوب نشا. فانيليا. Advertisements كمبوت أناناس. سكر. طريقة التحضير ضعى اللبن على النار و معه كوب من السكر حتى يسخن. ضعى النشا المذابة مع الماء مع التقليب المستمر حتى الغليان و التماسك. ضعى طبقة من البسكويت السادة ثم طبقة من المهلبية و كررى ذلك حتى نفاذ الكمية. يقدم فور الانتهاء من إعداده.

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