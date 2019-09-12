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أعراض قصور الغدة النخامية

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قصور الغدة النخامية هو اضطراب نادر يحدث فيه فشل الغدة النخامية في إنتاج هرمون أو أكثر من الهرمونات، أو عدم إنتاج ما يكفي من الهرمونات، هذه الغدة جزء من نظام الغدد الصماء في الجسم، على الرغم من صغر حجمها، ولكن تخلق الغدة النخامية عددًا كبيرًا من الهرمونات التي تعمل على كل جزء من الجسم تقريبًا، يقدم لكِ موقع "هن" أعراض قصور الغدة النخامية نقلًا عن موقع "Mayo Clinic".

عادة ما تظهر العلامات والأعراض الخاصة بقصور الغدة النخامية بشكل تدريجي، وتصبح أسوأ بمرور الوقت، في بعض الأحيان، تكون خفية، ومن الممكن ألا تتم ملاحظتها لشهور بل ولأعوام أيضًا، ولكن بالنسبة للبعض، قد تظهر العلامات والأعراض فجأة.

أعراض قصور الغدة النخامية 

هَبَّات الحرارة.

دورات حيض شهرية غير منتظمة أو منقطعة تمامًا.

تساقط شعر العانة.

عدم القدرة على إفراز الحليب بالنسبة لمن يرضعن رضاعة طبيعية.

نقص الهرمون المنشط للغدة الدرقية، مما يؤدي إلى:

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الإرهاق.

زيادة الوزن.

بَشَرة جافة.

الإمساك.

نقص الهرمون المضاد لإدرار البول، والذي يؤدي نقصه إلى:

زيادة التبول.

العطش الشديد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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